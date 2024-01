Craig Hamilton-Parker, vidovnjak kojeg silno uvažavaju zato što je uspješno predvidio ishod Brexita, Donalda Trumpa u ulozi predsjednika SAD-a, ali i smrt kraljice Elizabete II., objavio je što njegove vizije govore da nas čeka u 2024. godini. I prorekao smrt papa Franje i Vladimira Putina.

Zanimljivo, smrt Pape Franje tijekom 2024. godine navodno je najavio i slavni francuski prorok Nostradamus, dok je Baba Vanga, pak, prorekla da će s ovog svijeta uskoro otići i Vladimir Putin.

"Osjećam da će Papa umrijeti 2024. U viziji sam vidio bijeli dim kako se uzdiže iznad Vatikana i da će ga smrt zadesiti oko studenoga. Također osjećam i to da je Putinova smrt neizbježna", kazao je Hamilton-Parker, čije riječi prenosi portal Metro.

Britanski vidovnjak u nastavku je naglasio da će rat u Ukrajini potrajati, ali i predskazao da će nesretni ljudi iz Gaze preplaviti Egipat jer će Gaza praktički postati nenastanjiva.

Ipak, rekao je da bi Putinova smrt mogla rat u Ukrajini odvesti prema svršetku, ali je zato istaknuo i da njegove vizije govore kako bi se rat mogao proširiti u Libanon.

"'Vidim i da će se rat proširiti u Libanon uz uključivanje Sjedinjenih Američkih Država te da će doći do sveopćeg rata između Izraela i islamskog svijeta. Uz to se bojim i da će Izrael i Amerika napasti iranska nuklearna postrojenja", rekao je.

Što se ostalih svjetskih političkih zbivanja tiče, najavio je da će britanski premijer Rishi Sunak biti maknut s vlasti, pa napomenuo da će izbori u SAD-u biti dramatični do posljednjeg trenutka i da će u konačnici ponovno slaviti Donald Trump.

"Mogu vam reći i to da će jedna slavna osoba poginuti u požaru, ali nisam siguran koja točno. No, u pitanju će biti ženska osoba. Vizije su mi otkrile i to da će Taylor Swift ostati trudna", naglasio je Hamilton-Parker i za kraj ostavio ipak i nešto lijepo:

"Doći će do napretka u medicini, pogotovo pri istraživanju raka".