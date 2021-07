Kad god se pojavi ova tema, mnogima je prva asocijacija na misheard lyrics - "Mesečina, bato", odnosno, jedan od najvećih hitova u karijeri grupe The Police: "Message In a Bottle".

I legendarna grupa Queen na našim je prostorima dobila urnebesnu verziju pjesme "Another One Bites the Dust" pa su tako mnogi priznali da taj stih čuju kao: "Radovan baca daske".

U pjesmi Beatlesa "Yellow Submarine", Balkanci se kunu da u jednom trenutku čuju kako kapetan podmornice poručuje "Otvaraj, je*em ti mater".

Svojevremeno su se vodile polemike i oko hita grupe Corona "The Rhythm of the Night". Čak je snimljen i video u kojem netko tvrdi da je to prikrivena reklama za tenisice jer se navodno čuje: "Are those reebok or nike?"

Pogrešno pjevanih stihova nisu pošteđeni ni domaći izvođači, pa tako u pjesmi "Jedina moja" Divljih jagoda, stihove "djevojko u sutonu tihom" neki i dandanas pjevaju "djevojko u sukobu s Titom".

Svakako moramo spomenuti i ovaj antologijski uradak, zapis stihova čuvenog hita "Stand by me", ali što bi se reklo - po Vuku. Objava je bila veliki hit na Facebooku.

A sad malo svježijih provala...

Potaknuti ovim urnebesnim provalama, proveli smo kratko istraživanje i pitali ljude što su oni u nekom trenutku pogrešno pjevali. U nastavku donosimo neke od najjačih odgovora.

Hrvatsku himnu vjerojatno nikad ne biste očekivali u ovom kontekstu, ali eto, zalomila se. Završni stihovi "dok nam živo srce bije" bili bi možda vjerodostojniji kada bi išli: "Dok nam pivo srce pije."

Ni bezvremenski hit grupe E.T. "Tek je 12 sati" nije prošao ispod radara, pa tako neki i dandanas umjesto "Noć je još duga" čuju "pečena štrudla".

Zasigurno znate da "Ljubavna" od Parnog valjka započinje stihovima "Naoružan sam k'o snješko". Ups, ili ipak ide: "Naoružan samo smješkom..."

Oliver Dragojević i Gibonni pjevali su: "Starim ja, a u ljubav vjere nemam", dok neki Hrvati prednost daju sljedećoj verziji: "Stavim ja, a u ljubav vjere nemam".

I Đavoli su kod nas dobili malo škakljiviji prizvuk. Umjesto "Rock now, honey", mnogi pjevaju "Rock na Hani". Naravno, riječ je o njihovoj pjesmi naziva "Rock Galama".

Gibonniju je ekipa još jednom oskvrnula pjesmu kada je, umjesto "dobri ljudi, sad mi pisme pivajte, dobri ljudi, dušu mi zaličite" pjevala: "Dobri ljudi, sad mi pisme pivajte, dobri ljudi, kuću mi zapalite."

I za kraj, jedna tamburaška. Zlatni dukati davno su pjevali: "Tko će sada našeg vranca šorom jahati..." E, pa u modernoj verziji ta bi pjesma očito išla ovako: "Tko će sada našeg jarca šorom jahati..." Barem što se tiče naših ispitanika.