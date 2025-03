Vidite snježnu skulpturu na drvetu? Dobro protrljajte oči, jedan detalj odaje nešto fascinantno

Priroda ima nevjerojatne načine zaštite svojih stanovnika, a kamuflaža je jedna od najimpresivnijih. Mnoge životinje koriste boju svog tijela kako bi se stopile s okolinom i izbjegle grabežljivce ili ostale neprimijećene tijekom lova.

Jedan takav prizor oduševio je brojne korisnike društvenih mreža – riječ je o snježnoj sovi koja se nevjerojatno stopila s bijelim zimskim krajolikom, tako što je gotovo nestala iz vidokruga.

Nemoguće uočiti

Sovu je zabilježio amaterski fotograf Roy Babu tijekom šetnje snježnim brežuljcima u Ontariju, Kanada. Naime, dok je promatrao krajolik, njegov pogled privuklo je nešto što se u prvi tren činilo kao samo još jedan dio zimskog pejzaža – no, pažljivijim promatranjem shvatio je da pred njim, gotovo neprimjetno, sjedi veličanstvena snježna sova.

Mirno smještena na deblu srušenog stabla, sova se savršeno uklopila u snježnu kulisu, njezino bijelo perje stopilo se s okolinom do te mjere da ju je bilo gotovo nemoguće uočiti. Tek u trenutku kada je okrenula glavu, njezine intenzivne, prodorne oči otkrile su njezinu prisutnost

"Oduvijek sam želio prikazati kako prirodna kamuflaža funkcionira besprijekorno", rekao je Roy za strane medije, gdje je istaknuo kako je riječ o odraslom mužjaku snježne sove, čije je perje gotovo u potpunosti bijelo, osim nekoliko sitnih tamnih pramenova.

'Zapanjujuće'

Roy je ovaj fascinantan video podijelio na svom Instagram profilu, gdje je ubrzo postao pravi hit, te privukao pažnju više od 200 tisuća korisnika. Ljubitelji prirode i fotografije ostali su oduševljeni savršenom kamuflažom snježne sove, a komentari su preplavljeni divljenjem prema njezinoj gotovo nestvarnoj sposobnosti stapanja s okolišem.

"Kako lijepo", "Nevjerojatno", "Prelijepo", "Svaka čast", "Apsolutno zapanjujuće", "Volim te fotografije", "Oduvijek sam želio snježnu sovu i htio sam je nazvati Pepeljuga", "Vidiš me, ne vidiš me. Veličanstveno", "Ta ptica gleda pravo u moju dušu","Odmah sam vidio njegove oči i oduševio me", "Kakva ljepota", "To je divlje! Da nije bilo očiju, nikad to ne bi vidjeli", pisali su.

