Samo 24 sata nakon isteka Disneyjevog autorskog prava na Mickeyja Mousea najavljena su dva filma neovisne produkcije u kojem glavnu ulogu igra slavni miš.

"Parobrod Willie", prvi Disneyev film s Mickeyjem, u ponedjeljak je prema američkim zakonima ušao u javnu domenu jer je objavljen prije točno 95 godina, a to znači da je sada svima dopušteno kopirati, dijeliti, ponovno koristiti i adaptirati primitivne, rane verzije likova koji se pojavljuju u filmu.

Usprkos upozorenjima Disneyja da će pokušati pravno zaštititi svoj kultni lik, očekivalo se da će filmaši vrlo brzo najaviti svoje neslužbene adaptacije i nisu razočarali, piše agencija France Presse.

"Mickey's Mouse Trap” priča je o ubojici maskiranom u Mickeyja koji prati skupinu mladih u zabavnom parku, dok druga, zasad neimenovana horor komedija, govori o sadističkom mišu koji zlostavlja putnike trajekta.

"Samo smo se htjeli zabaviti s tim", rekao je redatelj prvog filma Jamie Bailey.

"To je Mickey Mouse sa Steamboat Willieja koji ubija ljude. To je urnebesno. Igrali smo se s time, pritom se zabavljali i mislim da se to i vidi”, dodao je.

MICKEY MOUSE U PAROBRODU WILLIE

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Niskobudžetna horor-komedija trebala bi izaći u ožujku.

U međuvremenu na "uvrnutoj" verziji Mickeyja radi i redatelj Steven LaMorte. "Parobrod Willie" je donio radost generacijama, međutim ispod tog veseloga eksterijera leži potencijal za istinski, nepokolebljivi horor", priopćio je.

Snimanje tog filma kreće u proljeće.

Disney najavljuje da će to pomno pratiti i pravno reagirati ako itko pretjera. U javnoj domeni je samo najranija, crno-bijela verzija Mickeyja, ne i ona šarena iz kasnijih filmova poput "Fantasie".

Disney ima i zaštićen 'trademark' pa bi svaki film ili proizvod koji bi se lažno predstavljao kao Disneyjev mogao biti kažnjen.

"Mi ćemo, naravno, nastaviti štititi naša prava u modernijim verzijama Mickeyja Mousea i drugim djelima koja ostaju naše intelektualno vlasništvo, te ćemo nastaviti štititi od prijevare potrošače neautoriziranim uporabama Mickeyja i naših drugih kultnih likova", priopćio je Disney.

LaMortea to ne brine. "Provjeravamo sve kako bismo bili sigurni da nema nepoznanica ili konfuzije oko toga što radimo", rekao je za Variety.

"Ovo je naša verzija lika iz javne domene".