Ljubavna priča preslatkih mara rastopila je mnoga srca: Zajedno se liječili pa postali roditelji

Dva mladunca mara koji su u Zoološkom vrtu Grada Zagreba na svijet došli početkom studenoga, lijepo napreduju.

Mladunci su plod ljubavi para mara koje su zajedno bile na liječenju. Naime, kako bi se životinjama dok su na liječenju i oporavku smanjio stres, ako je moguće, dvije se jedinke iste vrste smještaju u zajednički prostor.

Tako su ljetos prostor u zgradi veterine Zoološkog vrta počeli dijeliti ženka i mužjak mara. Među njima odmah su se razvile simpatije. Životinjice ih nisu krile, pa su tri mjeseca kasnije dobile potomstvo.

Lijepa ljubavna priča

Iako su u međuvremenu ozdravile i oporavile se što znači da bi se mogle vratiti u svoju nastambu, s preseljenjem će pričekati proljeće. Za njihove nježne mladunce bolje je da najhladniji dio godine provedu na mjestu gdje su sada.

„Ovo je lijepa ljubavna i obiteljska priča. Mare stvaraju monogamne parove za cijeli život, pa od ovog para možemo očekivati mladunce i u godinama koje dolaze. U okotu mogu biti do tri mladunca.

Mladi pritom teže od 400 do 450 grama. Majčinim se mlijekom hrane dva do tri mjeseca, pa ćemo našim mladuncima uskoro ponuditi i kušanje prve krute hrane”, kazala je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Foto: ZOO

Koliko mara se nalazi u zoološkom vrtu?

U Zoološkom vrtu trenutačno su 23 jedinke mara. Dvije su ženke došle iz Njemačke, a dva mužjaka iz Francuske. Ostale su mare rođene u Zagrebu. Tijekom prošle godine u Vrtu je na svijet došlo 12 mara. Ove rođene u zgradi veterine posljednje su među njima.

Foto: ZOO

Mare u prirodi nastanjuju pampe središnje i južne Argentine.

Ti simpatični glodavci imaju kratko, sivo krzno s velikim, upadljivim bijelim dijelom na stražnjici. Na bradi, obrazima i bokovima imaju žućkasto-narančasto krzno. Prepoznatljive su po dugim ušima i kratkom repu.

Foto: Zoo

Podsjećaju na kuniće

Mare su dnevne životinje koje žive na tlu. Vrlo su vješti skakači i trkači. Mogu se kretati brzinom do 45 km/h. Proizvode zvukove nalik roktanju, gunđanju i vriskanju. IUCN im je dao oznaku NT što znači da su gotovo ugrožena vrsta.

Foto: Zoo

Posjetitelji Zoološkog vrta mare vole promatrati dok one grickaju crveni radič, mrkvu, lucernu, travu i brst. Djeca pritom kažu da ih podsjećaju na kuniće. Zoološki vrt Grada Zagreba svakodnevno je otvoren od devet do 16, a ulazak je moguć do 15 sati kada se zatvaraju blagajne.