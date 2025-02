Praščić s ljudskim licem i jezivim plačem šokirao svijet: Stručnjaci imaju objašnjenje za to

Ako uzgajate domaće životinje, vjerojatno ste već mnogo puta svjedočili njihovim okotima, što vam je sasvim uobičajena pojava. No, ponekad priroda donese neobjašnjive i iznenađujuće prizore koji šokiraju i najiskusnije uzgajivače.

Upravo takav slučaj doživio je farmer Alfredo Cardinas Jr u njegovom domu u Tanjayu, na jugu Manile na Filipinima, kada je njegova svinja okotila mladunče s iznimno neobičnim izgledom – imala je ljudske crte lica, a njezin krik je zvučao poput plača djeteta.

"Prvo sam se prestrašio kad sam ga ugledao. No, kada sam čuo kako plače, bio sam još više šokiran. Zvučalo je poput djeteta", ispričao je Alfredo.

Na snimci, koja je na Facebooku pregledana više od 1,5 milijuna puta, vidi se svinja s neobično oblikovanim licem nalik ljudskom i bez očiju. Alfredo je nježno položio prase na pokrivač, jer nije imalo snage osloniti se na vlastite noge. Kako je nastavilo teško disati i boriti se za dah, premjestio ga je na staru vreću.

Naime, ovo biće bilo je četvrto u leglu od osam mladunaca, a jedino je okoćeno s deformacijom. Nažalost, uginulo je samo četiri sata nakon rođenja.

Nije nastalo križanjem svinje i čovjeka

Lokalna veterinarka, dr. Ma Christine Hope Dejadena, istaknula je kako je rijetko da samo jedno prase iz legla pati od urođene mane, ali je kategorički odbacila mogućnost da je svinja bila oplođena nekom drugom vrstom.

"Svinja se ne može oploditi od druge vrste", pojasnila je za strane medije. Umjesto toga, vjeruje se da je prase rođeno s rijetkim poremećajem poznatim kao holoprozencefalija.

Veterinar dr. Aris Miclat objasnio je: "To je urođena malformacija, tehnički gledano – urođeni poremećaj. Radi se o cefaličnom poremećaju u kojem se prednji mozak ne uspije razviti u dvije hemisfere."

Dr. Miclat smatra kako je najvjerojatniji uzrok to što je majka bila izložena kemikalijama ili pesticidima tijekom trudnoće, što je moglo utjecati na razvoj fetusa.

"Gotovo uvijek, ovakvi slučajevi su smrtonosni", dodao je.

Također je odbacio mogućnost da je ova neobično biće rezultat križanja između svinje i čovjeka.

Nije prvi put

Alfredo je ispričao kako ovo nije prvi put da se nešto slično dogodilo – ranije je njegova svinja okotila mladunće koje je izgledalo kao da ima krila. No, umjesto da to vidi kao loš znak, Alfredo vjeruje da mu je to donijelo sreću, jer je ubrzo nakon toga uspio uložiti novac u kupnju krave i mobitela.

Prema jednoj studiji, gotovo tri posto prasadi rađa se s nekim oblikom urođenog poremećaja. Također, otprilike 17 posto legla sadrži barem jedno prase s deformacijom, a većina takvih mladunaca ugine u roku od tjedan dana nakon rođenja.

U prosjeku, svaka svinja izgubi dva praščića iz legla koje obično broji deset mladunaca.