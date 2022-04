Zasigurno već znate da su mnogobrojne tvrtke povukle svoje proizvode s teritorija Ruske Federacije, međutim slavna francuska luksuzna modna kuća Chanel poslušala je preporuku Europske unije i otišla pritom korak dalje.

Od državljana Rusije sada traži da potpišu papir kojim će se obvezati da taj brend neće nositi po Rusiji sve dok traju sankcije zbog agresije na Ukrajinu (pravilo vrijedi u bilo kojoj trgovini svijeta), a što je poprilično razljutilo dame iz visokog tamošnjeg društva.

Naime, glumica i televizijska voditeljica Marina Ermoškina pokrenula je prosvjed protiv Chanela, pa prva škarama presjekla skupocjenu torbicu.

"Za nas, ruske djevojke, prisutnost Chanela u našim životima ne igra apsolutno nikakvu ulogu. Upravo smo mi oduvijek bile zaštitno lice ovog brenda, mi smo bile te koje smo si od djetinjstva zadale cilj kupovati torbice tog brenda.

Ali niti jedna torba, niti jedna stvar nije vrijedna moje ljubavi prema domovini. Ustajem protiv rusofobije, odnosno protiv brenda koji rusofobiju podržava.

Chanel je samo modni dodatak, a odlučio je poniziti ljude, moje sunarodnjake, diskriminirati ih po nacionalnoj osnovi, a to ja neću tolerirati. Uostalom, glavna stvar su principi. Ne ono što je u vašim rukama, već ono što je u vama. Ako trebate prodati domovinu za Chanel, onda mi ne treba takav Chanel", napisala je, između ostalog, Ermoškina.

Nedugo nakon nje isto je učinila njezina prijateljica, DJ Katja Guseva, a potez Chanela osudile su i brojne druge Ruskinje, uglavnom pripadnice imućnije kaste.

"Jednom kada se Chanel vrati u našu državu, nadam se da će u Rusima naći dovoljno ponosa i da će toj tvrtki okrenuti leđa", nadovezala se na sve izvjesna Victoria Bonya, inače dama s prebivalištem u Monte Carlu, kojoj su u komentarima poručili da bi pametniju stvar napravila da je prodala torbicu i taj novac uplatila na račun žrtava rata u Ukrajini.

Međutim, čini se da niti jedna od ogorčenih dama nije shvatila poantu nametnutih sankcija, da nitko nema ništa protiv toga što su Ruskinje koje vole svoju domovinu, ali i da tom domovinom trenutačno vlada čovjek koji je naložio invaziju drugu države.

A te ratne strahote dovele su do toga da je do ovoga trenutka preko 1200 civila ubijeno, do činjenice da je preko četiri milijuna Ukrajinaca prisilno napustilo svoju domovinu, do užasavajući scena razaranja gradova... a to su ipak malo veći problemi u odnosu na kupnju torbica. Barem se tako mnogima čini.

