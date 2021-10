Ako upitate mlade ljude, pa i sve one koji se tako osjećaju, što im ponajviše nedostaje otkako je počela pandemija, velika većina zasigurno će vam odgovoriti da su to dobri tulumi u klubovima do zore.

No, kako je trenutačno u Hrvatskoj, tako je i u Nizozemskoj, a u ovom slučaju isti smo po tome što klubovi i kafići još uvijek mogu raditi isključivo do ponoći.

Kako bi tome doskočila, grupa ljudi iz Tilburga upravo je osnovala vlastitu crkvu, a u petak misli održati i svoju prvu "misu".

Planira to društvo partijati sve do jutarnjih sati, negdje do četvorke, ali lokaciju smjera do posljednjeg trenutka držati u tajnosti kako tamošnji stožer ne bi mogao uplesti prste.

"Ovo je za sve koji se žele moliti bogu slobode i za sve koji žele tražiti iskupljenje na plesnom podiju", napisali su organizatori na ulaznicama i otišli toliko daleko da su ispoštovali i sve pravne norme.

Naime, karte neće naplaćivati, ali će troškove kompenizirati tako što će formalno "vjernicima" uzeti novac za privremeno učlanjenje u "Pyke crkvu" koja je dobila ime prema sponzoru te zabave.

"Noćni život na gubitku je od početka pandemije. Pa ako ljudi već smiju na stadione ili vjerske obrede, vrijeme je da dopustimo sami sebi iste te stvari", rekao je jedan od čelnika tog brenda Erwin Douwes.

Organizatori su napomenuli da se na ulazu neće tražiti Covid potvrde, baš kao što se ne traži ni kada su u pitanju mise u sakralnim objektima.

"Spremni smo na sve moguće scenarije, pa i one najkretivnije, kada je u pitanje zaobilaženje mjera", rekao je za portal BD jedan od predstavnika gradskih vlasti.