Nije baš neka vesela tema, ali činjenica je da mnoge televizijske postaje imaju unaprijed pripremljene materijale za razne situacije. Nažalost, pojedine su već davno osmislile i oproštajni program dođe li do smaka svijeta o kojem se ovih dana toliko piše budući da Vladimir Putin prijeti nuklearnim oružjem.

Tako je i Ted Turner prilikom osnivanja CNN-a 1980. godine najavio da će njegova postaja emitirati sve do apokalipse.

"Bit ćemo uključeni i pokrivat ćemo uživo kraj svijeta. A kada dođe do finalnih trenutaka, pustit ćemo Nearer My God To Thee prije nego se jednom zauvijek odjavimo", najavio je medijski mogul.

Sve je to tada zvučalo kao neka bizarna šala ekscentričnog bogataša, ali portal Jalopnik ovih je dana prenio da je Turner bio vrlo ozbiljan kada je takvo što kazao.

"Ljudi su mislili da se šali, ali naš izvor nam je potvrdio da nije. U nastavku ćemo vam prikazati video koji će posljednji živući zaposlenik CNN-a morati pustiti prije nego što podlegne radijacijskom trovanju, kugi, zombijima ili bilo kojem drugom ludom kraju", naveo je novinar Jalopnika, pa dodao sa snimka počiva u arhivi te televizijske postaje podnazivom "Turner's Doomsday Video".

A o čemu je riječ? Ukratko, o videu niske rezolucije benda američke vojske kako svira Nearer My God to Thee (Bliže, moj Bože, Tebi).