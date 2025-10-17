Kažu da je ovo najstrašniji kružni tok na svijetu, biste li se snašli?

Na prvi pogled izgleda kao prometna noćna mora, kao zamršeno klupko asfalta, strelica i otoka koje prkosi svakoj logici. I doista, za vozače koji se s njim susreću prvi put, Magični kružni tok u Swindonu u Engleskoj izaziva mješavinu straha i zbunjenosti.

Ipak, iza te kaotične fasade krije se jedno od najučinkovitijih i najsigurnijih prometnih rješenja na svijetu, remek-djelo koje već pedesetak godina uspješno kroti promet.

Od prometnog zagušenja do revolucionarnog rješenja

Priča je započela šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada se na mjestu današnjeg Magičnog kružnog toka nalazio se klasični kružni tok koji se više nije mogao nositi sa sve većim brojem vozila. Gužve su bile svakodnevica, a gradski su oci tražili rješenje.

Prvotni plan bio je drastičan: izgradnja masivnog nadvožnjaka koji bi zahtijevao rušenje cijelog niza kuća. Srećom, na scenu je stupio Frank Blackmore, inženjer s britanskog Laboratorija za istraživanje prometa i cesta.

Blackmore je iznio radikalnu ideju radikalnu ideju da, umjesto jednog velikog, u sustav uvrsti nekoliko dodatnih manjih kružnih tokova. Njegov dizajn implementiran je 1972., a u početku su na svakome ulazu stajali policajci kako bi usmjeravali zbunjene vozače.

Ipak, eksperiment je pokazao izvanredan uspjeh. Kapacitet raskrižja skočio je s 5.100 na 6.200 vozila po satu, a policajce je uskoro zamijenila signalizacija.

Kako funkcionira "magija"?

Struktura koja izaziva strahopoštovanje zapravo je vrlo logična. Sastoji se od pet manjih, perifernih kružnih tokova koji okružuju jedan veći, središnji otok.

Ključ je u dvostrukom smjeru kretanja: dok se promet kroz pet manjih tokova odvija u smjeru kazaljke na satu (standardno za Veliku Britaniju), središnjim, unutarnjim prstenom vozila se mogu kretati u suprotnom smjeru, protivno kazaljki na satu.

Ovaj inovativni sustav ponudio je vozačima višestruke putanje.

Iskusniji vozači mogu koristiti unutarnji prsten kako bi znatno skratili put do željenog izlaza, ponekad i dvostruko brže nego na konvencionalnom kružnom toku, dok se oni manje sigurni ili neupućeni mogu jednostavno držati vanjskog prstena i kružiti dok ne dođu do svog odredišta.

Strah i prezir nasuprot statistici

Unatoč svojoj učinkovitosti, Magični kružni tok stekao je zloglasnu reputaciju. U anketama britanskih osiguravajućih kuća i automobilističkih časopisa redovito je proglašavan "najgorim" ili "najstrašnijim" raskrižjem u zemlji.

U jednoj anketi BBC Newsa uvršten je među deset najstrašnijih prometnih čvorova u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njegov nadimak, "Magični kružni tok", nastao je kada ga je jedan novinar na otvorenju usporedio s popularnom dječjom TV serijom istog imena, aludirajući na njegov naizgled kaotičan rad.

Međutim, statistika govori potpuno drugačiju priču. Raskrižje ima iznenađujuće izvrstan sigurnosni rekord. U prvih 25 godina rada zabilježeno je samo 14 teških nesreća.

Razlog je jednostavan: kompleksan izgled tjera vozače da uspore i budu znatno oprezniji. Umjesto da se oslanjaju na semafore, prisiljeni su promatrati druga vozila i aktivno sudjelovati u prometu.

Pola stoljeća nakon izgradnje, Magični kružni tok i dalje je simbol Swindona – istovremeno lokalni ponos i turistička atrakcija. On je živi dokaz da rješenja koja na prvi pogled djeluju zastrašujuće i nelogično mogu biti iznimno inteligentna i funkcionalna.

