Postoje dvije, a sada i tri vrste ljudi - oni koji tvrde da maske pomažu, oni koji tvrde da ničemu ne služe i Kate Lawler.

Naime, britanska TV voditeljica šokirala je javnost nakon što je, u nedostatku zaštitne maske, na lice stavila dva higijenska uloška. Svoj je "izum" podijelila na društvenim mrežama uz zamolbu da je nitko zbog toga ne osuđuje.

"Zaboravila sam masku za lice, ali u ruksaku sam našla dva higijenska uloška. Ne osuđujte. Ili ovo ili omikron", napisala je uz snimku.

No, ni to nije sve. Svojim je pratiteljima poručila da će sa svoje liste obrisati sve one koji pokušaju politizirati njezin video.

"Hvala svima koji i dalje nose masku kako bi zaštitili najugroženije i starije osobe u našem društvu. Vi ste dobri ljudi", priznala je.