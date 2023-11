Sretnik iz Montreala, Pierre Richer, prošlog je mjeseca na listiću Lotto Max osvojio 36,5 milijuna kanadskih dolara, što je oko 33 milijuna eura. Nije namjeravao odigrati loto igru, već je u trgovinu stigao kako bi kupio tortu, ispričao je voditelj lutrije Loto-Québec, a piše Fenix magazin. Ipak, odlučio je uplatiti.

"Otišao sam igrati i na šalteru tražio dva listića Lotto Maxa, i to je bilo to. Koštalo me deset dolara", otkrio je Richer.

'Jednostavno ih ne mogu ostaviti...'

Da bi stvari bila još bolja, on nije ni shvatio da je osvojio milijune, već su mu to javile supruga i kćer. Tada je rekao da je "pomalo sretan", no nije imao mnogo reakcija. "Ali znate, samo sam izašao iz sobe i to je to", dodao je Richer. Osjeća se, kazao je, isto kao i prije, ništa se nije promijenilo.

Pierre Richer radi kao vozač za ugostiteljsku tvrtku, ali i u logistici tvrtke. Nakon dobitka, odmah se vratio na posao 9. listopada u 4.30 sati. Toga dana, inače, Kanađani slave Dan zahvalnosti. "Jednostavno ih ne mogu ostaviti jer bez mene isporuka jednostavno nije moguća", rekao je Richer za CTV News.

Kako su kazali iz Loto-Québeca, trgovina mješovitom robom koja je prodala listić Richeru dobit će proviziju od jedan posto što je 365.000 dolara, oko 334.000 eura. A Pierre je kazao da od svojih novaca želi kupiti kuću i automobil, ali i svojoj obitelji priuštiti odmor.

"Nisam osoba koja ide na odmor, pa ću ih pustiti neka idu bez mene na odmor", zaključio je sretnik.