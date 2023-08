"Sve je počelo iz hobija prije petnaestak godina kad sam počeo raditi svoj prvi auto kojeg sam sanjao 20 godina. Bila je to Corvetta iz 1977. Tada sam iz Amerike preko jednog čovjeka uspio nabaviti tu Corvettu i Trans Am. Počeo sam ih restaurirati i kad počneš raditi, napraviš jedan dio i onda vidiš da to ne zadovoljava, jer je i drugi kraj njega u lošem stanju", priča Bukovec koji svoje prve automobile uspio djelomično obnoviti prije nego što ih je morao prodati.