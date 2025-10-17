ŠIRI SE SNIMKA! /

Isplivale fotografije svećenika i njegove navodne ljubavnice: Njezin zaručnik razvalio vrata

Foto: Društvene Mreže

Istraga će utvrditi je li svećenik doista prekršio Zakonik kanonskog prava iz 1983. godine

17.10.2025.
9:57
Brazilski svećenik Luciano Braga Simplicio uhvaćen je neki dan kako skriva zaručnicu jednog od svojih župljana ispod umivaonika te je njezinom uzrujanom dečku ponudio prilično neuvjerljivo objašnjenje - da je svratila kod njega otuširati se.

Kao što to svjedoči viralni video, velečasni Simplicio suočio se s grupom ljutitih muškaraca unutar župne kuće župe Gospe od Aparecide, no svejedno je zanijekao seksualne odnose unatoč tome što je zatečen u kratkim hlačicama.

"Ništa ozbiljno se nije dogodilo, samo me zamolila da se istušira, presvuče i malo odmori. Kada sam čuo da lupate, pomislili smo da je u pitanju pljačka", kazao je velečasni muškarcima među kojima se nalazio i njezin otac!

@snctvnewsbr O padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi flagrado com a noiva de um fiel em uma casa paroquial de Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (13). O vídeo repercutiu nas redes sociais e na cidade, que tem pouco mais de 5 mil habitantes. A SNC tv news entrou em contato com o padre, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. A família da noiva informou que não vai comentar sobre o caso. As imagens registradas no local mostram o noivo da mulher arrombando a porta do quarto e do banheiro, após o padre se recusar a abri-las. Em seguida, a noiva é encontrada chorando embaixo da pia do banheiro. ✅Em nota, a Diocese de Diamantino (MT), responsável pela comunidade onde o padre atua, informou que iniciou, nesta terça-feira (14), uma investigação sobre a conduta do padre. “Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, disse. Em um áudio que circula nas redes sociais, Luciano Simplício justifica a presença da fiel na casa paroquial e afirma que ela pediu permissão para usar o quarto externo para trocar de roupa e tomar banho, pois tinha trabalhado pela manhã na igreja. “Ela brincou ‘padre, eu vou dormir ali’, e eu disse que era para ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha e o menino [noivo] tinha viajado”, contou. #padre #casodopadre #matogrosso #novamaringamt #novamaringa ♬ som original - SNC tv news

Nesretna situacija odvila se 13. listopada u gradu Nova Maringá s pet tisuća stanovnika u državi Mato Grosso, otprilike 300 milja istočno od bolivijske granice, a dužnosnici biskupije Diamantino trenutačno su otvorili internu istragu o izrečenim optužbama na račun svećenika.

"Priopćavamo da su, imajući u vidu dobro Crkve i naroda Božjega, već poduzete sve potrebne kanonske mjere. Molimo za razumijevanje i molitve svih u zajednici", poručili su iz biskupije.

Istraga će utvrditi je li Simplicio prekršio Zakonik kanonskog prava iz 1983. godine koji brani svećenicima Latinske crkve da se upuštaju u afektivne ili seksualne odnose.

Djevojka je u međuvremenu podnijela prijavu policiji zbog neovlaštenog distribuiranja skandaloznog videozapisa. 

