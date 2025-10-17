Isplivale fotografije svećenika i njegove navodne ljubavnice: Njezin zaručnik razvalio vrata

Brazilski svećenik Luciano Braga Simplicio uhvaćen je neki dan kako skriva zaručnicu jednog od svojih župljana ispod umivaonika te je njezinom uzrujanom dečku ponudio prilično neuvjerljivo objašnjenje - da je svratila kod njega otuširati se.

Kao što to svjedoči viralni video, velečasni Simplicio suočio se s grupom ljutitih muškaraca unutar župne kuće župe Gospe od Aparecide, no svejedno je zanijekao seksualne odnose unatoč tome što je zatečen u kratkim hlačicama.

"Ništa ozbiljno se nije dogodilo, samo me zamolila da se istušira, presvuče i malo odmori. Kada sam čuo da lupate, pomislili smo da je u pitanju pljačka", kazao je velečasni muškarcima među kojima se nalazio i njezin otac!

#casodopadre #matogrosso #novamaringamt #novamaringa ♬ som original - SNC tv news @snctvnewsbr O padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi flagrado com a noiva de um fiel em uma casa paroquial de Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (13). O vídeo repercutiu nas redes sociais e na cidade, que tem pouco mais de 5 mil habitantes. A SNC tv news entrou em contato com o padre, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. A família da noiva informou que não vai comentar sobre o caso. As imagens registradas no local mostram o noivo da mulher arrombando a porta do quarto e do banheiro, após o padre se recusar a abri-las. Em seguida, a noiva é encontrada chorando embaixo da pia do banheiro. ✅Em nota, a Diocese de Diamantino (MT), responsável pela comunidade onde o padre atua, informou que iniciou, nesta terça-feira (14), uma investigação sobre a conduta do padre. “Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, disse. Em um áudio que circula nas redes sociais, Luciano Simplício justifica a presença da fiel na casa paroquial e afirma que ela pediu permissão para usar o quarto externo para trocar de roupa e tomar banho, pois tinha trabalhado pela manhã na igreja. “Ela brincou ‘padre, eu vou dormir ali’, e eu disse que era para ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha e o menino [noivo] tinha viajado”, contou. #padre

Nesretna situacija odvila se 13. listopada u gradu Nova Maringá s pet tisuća stanovnika u državi Mato Grosso, otprilike 300 milja istočno od bolivijske granice, a dužnosnici biskupije Diamantino trenutačno su otvorili internu istragu o izrečenim optužbama na račun svećenika.

"Priopćavamo da su, imajući u vidu dobro Crkve i naroda Božjega, već poduzete sve potrebne kanonske mjere. Molimo za razumijevanje i molitve svih u zajednici", poručili su iz biskupije.

Istraga će utvrditi je li Simplicio prekršio Zakonik kanonskog prava iz 1983. godine koji brani svećenicima Latinske crkve da se upuštaju u afektivne ili seksualne odnose.

Djevojka je u međuvremenu podnijela prijavu policiji zbog neovlaštenog distribuiranja skandaloznog videozapisa.

