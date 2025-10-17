Isplivale fotografije svećenika i njegove navodne ljubavnice: Njezin zaručnik razvalio vrata
Istraga će utvrditi je li svećenik doista prekršio Zakonik kanonskog prava iz 1983. godine
Brazilski svećenik Luciano Braga Simplicio uhvaćen je neki dan kako skriva zaručnicu jednog od svojih župljana ispod umivaonika te je njezinom uzrujanom dečku ponudio prilično neuvjerljivo objašnjenje - da je svratila kod njega otuširati se.
Kao što to svjedoči viralni video, velečasni Simplicio suočio se s grupom ljutitih muškaraca unutar župne kuće župe Gospe od Aparecide, no svejedno je zanijekao seksualne odnose unatoč tome što je zatečen u kratkim hlačicama.
"Ništa ozbiljno se nije dogodilo, samo me zamolila da se istušira, presvuče i malo odmori. Kada sam čuo da lupate, pomislili smo da je u pitanju pljačka", kazao je velečasni muškarcima među kojima se nalazio i njezin otac!
Nesretna situacija odvila se 13. listopada u gradu Nova Maringá s pet tisuća stanovnika u državi Mato Grosso, otprilike 300 milja istočno od bolivijske granice, a dužnosnici biskupije Diamantino trenutačno su otvorili internu istragu o izrečenim optužbama na račun svećenika.
"Priopćavamo da su, imajući u vidu dobro Crkve i naroda Božjega, već poduzete sve potrebne kanonske mjere. Molimo za razumijevanje i molitve svih u zajednici", poručili su iz biskupije.
Istraga će utvrditi je li Simplicio prekršio Zakonik kanonskog prava iz 1983. godine koji brani svećenicima Latinske crkve da se upuštaju u afektivne ili seksualne odnose.
Djevojka je u međuvremenu podnijela prijavu policiji zbog neovlaštenog distribuiranja skandaloznog videozapisa.
Pogledajte video: Gasi se MTV. Evo koji je spot s naših prostora prvi put taom emitiran