Malcolm MacDonald (47) iz Thetforda u Norfolku konačno je dobio natrag svoj penis koji je otpao u toaletu. Naime, on mu je nakon te tragedije bio pričvršćen za ruku šest godina, piše The Sun.

Malcolm je kazao da je njegova noćna mora napokon završila kada su mu ga liječnici vratili na međunožje.

"Operacija je trajala devet sati. Prva stvar koju sam nakon nje napravio, bila je da sam pogledao prema dolje i pomislio 'Ovoga puta su to dobro napravili. Opet se osjećam kao pravi muškarac'", rekao je.

Malcolmu je zbog grozne infekcije krvi 2010. godine jednog kobnog dana otpao penis. Profesor David Ralph u bolnici University College u Londonu tada mu je napravio novi koji mu je trebao biti pričvršćen na međunožje 2015. godine, no zbog nedostatka kisika u krvi privremeno mu je stavljen na ruku.

Osjećat će podražaje iz okoline

Nakon toga iz bolnice su još par puta odgodili operaciju presađivanja penisa, a onda je stigla i pandemija koronavirusa. Malcolmov život sve je to okrenulo naglavačke.

Primjerice, jedna starija gospođa Malcolma je zamolila da joj dohvati nešto s gornje police u trgovini, no njegov penis je ispao iz rukava i ukazao se pored njene glave. "To je nešto što trebate prepričati unucima. Zar ne?", istaknuo je Malcolm u dokumentarcu koji se emitira na Channelu 4.

Malcolmov penis napravljen je od mesa njegove ruke, a to će mu omogućiti da osjeća podražaje iz okoline. On će u skrotumu imati pumpicu kako bi penis mogao napuniti fiziološkom otopinom kada želi imati seks.

"Ovo bi mogla biti prekretnica u mom životu. Moja sreća do sada nije bila previše dobra, ali sad će se sve to promijeniti. Možete li zamisliti šest godina svog života s penisom koji vam se ljulja na ruci? Bila je to noćna mora, ali sada je prošla", rekao je Malcolm.