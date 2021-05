Ova žena postala je viralna senzacija nakon što je njezin pokušaj da impresionira frajera s kojim se našla na spoju, tijekom igre "beer pong", otišao u jako pogrešnom smjeru.

Lili Manurung (23) nadala se da će impresivnim pogotkom zavesti svog muškarca iz snova - no njezini su napori završili - razbijanjem stola. Ups! Neugodan, ali smiješan trenutak uhvaćen je pred kamerama i postao je veliki hit na TikToku.

U urnebesnom isječku Lili stoji pored svoje simpatije i u pokušaju da ga impresionira, pokušava lansirati lopticu u čašu udarnim bacanjem u košarkaškom stilu. Umjesto da ubaci samo lopticu u čašu, Lili se cijela bacila takvom snagom da je na kraju razbila stol.

Puknuo ju je adrenalin

“Razmišljala sam samo o savršenom zakucavanju na stolu za 'beer pong' kako bih nasmijala sve oko sebe, ali možda mi je baš ta nezgoda donijela dodatne bodove kod tipa. Puknuo me adrenalin kada je tip rekao: 'Pogledajmo pogodak'', pa sam ga gurnula i rekla 'da' - i moje tijelo je to već prihvatilo", ispričala je Lili za Mirror.

“Ne mogu se sjetiti kakav je bio osjećaj, nije me uopće boljelo i jednostavno se nisam mogla prestati smijati. Mislila sam da je to stvarno smiješno. Drago mi je da je nasmijalo većinu i raduje me što je nekomu možda uljepšalo dan", dodala je.

Više od 8,7 milijuna pregleda

Objavljen na njezinu TikTok račun @rllylili, video trenutno ima više od 8,7 milijuna pregleda, 1,9 milijuna lajkova i blizu 30 tisuća komentara.

Jedan komentator rekao je: "Poštujem ovu energiju." Uživajući u videu, drugi je dodao: "Ne znam, smijem se već 10 minuta, uljepšala si mi dan." Treći je pitao: "I, je li dečko bio impresioniran?"