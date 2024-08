Filipinci održali karaoke party na Jarunu, kakvi su to samo odjekivali hitovi

Vesela grupa Filipinaca, njih tridesetak, nedavno se fantastično zabavila na zagrebačkom Jarunu uz pjesmu i klopu. Društvo je organiziralo karaoke party i pritom pokazalo da se odlično snalazi iza mikrofona. Jarunom su odjekivali ponajveći svjetski hitovi, između ostalih, filmska uspješnica Irene Care "What A Feeling", jedna od najljepših pjesama ABBA-e "Winner Takes It All", plesni evergreen "Celebration" od grupe Kool & the Gang...