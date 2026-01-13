Drski lopov ukrao bogat ulov i nasmijao mreže do suza: Upornost mu je bila nevjerojatna

Zamislite da se bavite ribolovom, ostvarite zavidan ulov i s ponosom složite ribu u kašetu, a onda u trenu sve nestane. U takvoj situaciji prvo biste pomislili da je netko iskoristio nepažnju i odlučio vam ukrasti teško zarađeni plijen.

Upravo takav prizor ovih je dana oduševio društvene mreže i nasmijao ribare diljem svijeta. Video u kojem nestaje kašeta prepuna ribe u rekordnom je roku postao viralan, a razlog nije teško pogoditi. Naime, lopov koji je odnio vrijedan ulov nije bio čovjek, već snalažljiva i iznimno uporna lisica.

🦊 “That fox has some nerve, damn it!” Fishermen in Kazakhstan barely saved their catch from the ginger troublemaker



The fox tried to steal a sled loaded with fish right in front of the men and refused to give up until the very end. pic.twitter.com/TlTT2zDuI5 — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2026

Ne odustaje

Na snimci se vidi kašeta krcata ribom, pravi san svakog ribara. No, nedugo zatim u kadar ulazi mala lukavica koja je, očito privučena mirisom svježeg ulova, oprezno prišla svom cilju.

Nakon kratkog izviđanja, odlučila je krenuti u akciju. Zubima je zgrabila kašetu i počela je uporno vući, ne mareći za težinu ni prepreke.

Iako su ljudi u pozadini pokušavali vikom otjerati nepozvanu gošću, lisica nije odustajala. Upornost i snalažljivost bile su jače od straha.

'Jadna lisica'

Video je nasmijao brojne korisnike društvenih mreža. Dok su jedni žalili lisicu jer smatraju da je bila gladna, drugi se nadaju da su se ribari smilovali i dali joj barem jednu ribu.

"Trebali su mu jednostavno dati jednu od riba", "Tako prkosno", "Lisica je gladna i krađa je bila jedini izlaz. Žao mi je, lisice", "Ta lisica očito ima doktorat iz nestašluka", "Nadam se da su mu dali ribu", "Zaslužio je nekoliko riba, samo za trud", "Nadam se da mu je dao jednu ribu", pisali su.