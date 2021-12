Jedan mladić koji je pleo mrežu oko djevojke u koju je silno zaljubljen ostao je slomljena srca nakon što mu je mlada dama jasno i glasno dala do znanja da od njih neće biti ništa.

Prizor nesretnoga ishoda zabilježen je neki dan u Limi, a kaže da se taj mladić maskirao u popularnog superjunaka Spider-Mana kako bi je očarao i privolio je da pristane na vezu.

Djevojka je tog dana pošla u kino kako bi pogledala novi filmski hit "Spider-Man: Put bez povratka", te se oduševila kada je vidjela koliko se i kako njezin omiljeni superjunak trudi.

Isprva je djelovalo kao da mladiću sjajnu ide, ona je ostala vedra duha čak i kada je ugledala natpis na kojem je stajalo pitanje "Želiš li biti moja djevojka?", no sve je otišlo nizbrdo jednom kada je on skinuo masku.

Njezin izraz lica naglo se promijenio, u sekundi je nestao osmijeh, te je djelovalo baš kao da se razočarala, kao da je očekivala da će se ispod maske pojaviti netko sasvim drugi.

"Oprosti, ali ne mogu", odvratila mu je i otišla, a video tog poraza u međuvremenu je postao veliki hit na Facebooku s više od 145 tisuća reakcija.

Dodajmo svemu da tamošnji portali do ovog trenutka nisu doznali identitete glavnih junaka priče, pa tako ni to je li u pitanju bila istinska ljubavna drama ili je prizor možda nastao u svrhu promocije filma (doduše, djelu to zapravo i ne treba budući da ruši rekorde gledanosti, op.a.).

---

Striptizeta iz Zagreba: 'Dobivam nemoralne ponude, svakodnevno, ali najjezivija mi je bila ona za brak'