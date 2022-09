Prevarena žena postala je viralna nakon što su je, tvrdi, slučajno angažirali da pjeva na svadbi svog bivšeg koji ju je prevario, i njegove mlade s kojom ju je prevario.

Alexandra Starr privukla je 17,3 milijuna pregleda na TikToku s isječkom objavljenim prošlog mjeseca. “Onaj koji me prevario, naručio je moj bend za nastup na njegovom vjenčanju – a ne zna da sam ja pjevačica”, izjavila je.

Starr je naknadno objasnila da ona služi kao "cover pjevačica" za bend - što znači da njezin bivši nije imao pojma da je ona dio grupe kada ih je angažirao da nastupe za njegov veliki dan. Starr je također tvrdila da je izlazila s mladoženjom pet godina prije nego što ju je prevario sa ženom za koju se trebao oženiti, pa je jedva čekala osvetiti im se.

Nastup započela okrenuta leđima

Par - koji nije javno imenovan - navodno se vjenčao krajem prošlog mjeseca, a šokantna snimka koju je Starr postavila 30. kolovoza pokazuje kako je njezin osvetnički plan tekao.

U snimci se nesuđeni mladenci spremaju za svoj prvi ples, a Starr je okrenuta leđima. Bend počinje svirati, a pjevačica kreće s izvedbom svadbene pjesmu koju je par odabrao, "All of Me" Johna Legenda. Ali osvetoljubiva pjevačica ubrzo okreće ploču , otkriva sebe mladencima i pjeva "Before He Cheats" Carrie Underwood.

Snimka - koja je pogledana 9,9 milijuna puta - prikazuje plavokosu mladenku koja izgleda šokirano i zbunjeno, dok Starr pjeva stihove ( u slobodnom prijevodu): "Trenutno, on vjerojatno pleše stiskavac s izblajhanom plavušom i ona vjerojatno postaje vragolasta."

Drugi video prikazuje Starr kako nastavlja pjevati pjesmu dok njezin bivši ljubavnik stoji zapanjen. Potom gost pokušava spriječiti Starr da nastavi, prije nego što ona baci čašu vode na mladoženju i izmaršira iz sobe.