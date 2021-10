Dječje pjesmice, malešnice, i bez Squid gama su sasvim dovoljno jezive, a to su najbolje osjetili stanovnici četvrti u britanskom Ispwichu. U bilo koje doba dana i noći, potpuno nasumično, ulicom bi se čula pjesmica "It's raining, it's pouring".

Najgore je bilo noću

Najgore je bilo kada bi odjekivala noću, kada sve drugo utihne. "Budilo me usred noći, bilo je zastrašujuće. Znala sam čuti u svako doba noći, u 1 ujutro, u 2, u 4… Katkada bi se pjesma čula samo jednom, a ponekad nekoliko puta. Zadnji put se čula satima, bilo je grozno", ispričala je jedna stanovnica.

"Zvučalo je kao da pjeva jako malo dijete. Bilo je jezivo", dodala je druga. Sve je počelo još 2017., mještani su se obratili policiji, a na koncu i medijima. Konačno, kako nakon više od godinu dana nije prestajao teror malešnicom, lokalno gradsko vijeće pokrenulo je istragu. Jedne večeri pratili su zvuk nakon dojave stanovnice u 23.15 sati.

Sve zbog paukova

Zvuk je dolazio od alarma s prostora industrijskog postrojenja. Kako se palio na pokret, otkriveno je da su ga aktivirali pauci koji su prelazili preko senzora.