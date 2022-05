Neviđena scena dogodila se u zoološkom vrtu na Jamajci. Čuvar zoološkog krenuo je gurati svoje prste u kavez gdje se nalazi lav i prvih nekoliko sekundi sve izgleda bezopasno.

No, muškarac kao da je htio da se dogodi nešto loše pa je uporno gurao svoju šaku lavu u kavez. To mu se na kraju i obilo o glavu jer ga je lav uhvatio i odgrizao mu je prst.

*Upozoravamo čitatelje kako bi nekima ovaj video mogao biti uznemirujuć.

'Svi su počeli paničariti'

"Kada se to dogodilo, mislio sam da je šala. Nisam shvaćao ozbiljnost toga jer je njihov posao napraviti predstavu. Očito, kada je pao na pod, svi su shvatili da je to ozbiljno. Svi su počeli paničariti", rekao je jedan svjedok je za The Jamaica Observer.

Dodaje kako su cijela koža i prvi dio prsta samo nestali.

"Pobjegao sam od cijele situacije jer nisam htio gledati svu krv i bilo mi je previše slikovito. Ali, njegov izraz lica dok je hodao je kao da se bol nikada nije pojavila."