Čuvajte stripove! Ovaj će biti prodan za takav novac da sretnici više nikad neće morati raditi

Gotovo savršen primjerak izuzetno rijetkog stripa o Supermanu postat će najskuplji na svijetu s cijenom većom od šest milijuna američkih dolara!

Riječ je o prvom izdanju stripa o Supermanu koji je objavio DC Comics 1939. godine te koji je lani pronađen u kolekciji stripova neimenovane pokojne žene.

Njezini sinovi, trojica braće iz Kalifornije, doslovno su ga otkopali ispod slojeva požutjelih novina i paučine na tavanu obiteljske kuće dok su sortirali njezine stvari te su pritom naletjeli na čitavu zbirku.

Majka je sve te stripove pažljivo čuvala još od tridesetih godina prošlog stoljeća, pa iako je ljudima govorila da posjeduje skupu kolekciju, nikad ih nije pokazivala.

Ono što ovo otkriće čini uistinu izvanrednim je i očuvanost stripa. CGC, vodeća svjetska usluga ocjenjivanja stripova, dodijelila je "Supermanu #1" nevjerojatnu 9,0 ocjenu na svojoj ljestvici od 10 bodova.

Također, vrijednosti ovog primjerka narasla je i u trenutku kada su stručnjaci primjerak identificirali kao onaj koji potječe iz prvog izdanja.

Tržište rijetkih stripova posljednjih godina doživljava pravi procvat, a višemilijunske prodaje postale su sve češće.

Primjerice, prvi strip u kojem se pojavljuje Spider-Man prodan je 2021. za 3,6 milijuna dolara, dok je prvi broj Kapetana Amerike 2022. dosegnuo cijenu od 3,1 milijun dolara.