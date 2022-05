Čudni su načini na koji su dobitnici EuroMillionsa i lutrije potrošili novac, od plastičnih operacija grudi, puštanje novca u WC školjku, kupnje farme svinja, do podijele novca drugima.

Poklonili su 530 milijuna kuna

Jackpot od 115 milijuna funti (oko milijardu kuna) je vjerojatno dovoljno da promijenite svoj život, ali i živote svih do kojih vam je ikad stalo. Zbog toga su vjerojatno Frances i Patrick Connolly odlučili dati više od polovice svojih dobitaka 175 ljudi.

Kad su se pojavili brojevi, odlučili su proslaviti uz šalicu čaja u svojoj skromnoj iznajmljenoj kući u Moiri, u okrugu Down. Zatim su podijelili polovicu svojih dobitaka, počevši od 50 prijatelja i obitelji.

"To je ljubav vrijedna 60 milijuna funti (oko 530 milijuna kuna). Više sam uživala u promjeni života nego u kupovini nakita. Od početka sam znala da nikada neću postati dio jet-seta", rekla je Frances.

Connollyjevi su ipak kupili kuću s pet spavaćih soba vrijednu 1,9 milijuna funti (oko 16 milijuna kuna), rabljeni Jag za 2000 funti (oko 18.000 kuna) i put na Novi Zeland leteći poslovnom klasom.

Gotovina osvojena na lotu bačena u WC školjku

2014. godine je Angela Maier navodno bacila svojih 303.500 funti (oko 2 i pol milijuna kuna) u to vrijeme u WC školjku kako bi zaustavila korištenje novca za plaćanje računa za domove njezinog pokojnog supruga.

Pričalo se da je njemačka dobitnica jackpota bila zatečena računom od doma koji je brinuo o njezinom suprugu prije nego što je preminuo ubrzo nakon njezine pobjede. No, umjesto da plati, ona tvrdi da je popila pet boca šampanjca i poderala svih 800 novčanica od 500 eura (3700 kuna) koje je osvojila i bacila ih u zahod.

Sud je zaključio da nije tehnički protuzakonito što je uništila novac. No, Maier je na kraju pristala platiti 4.000 eura (oko 30.000 kuna) kao odštetu za rješavanje slučaja.

Umjetne grudi za svu obitelj

Sarah Cockings iz Whitley Baya je osvojila 3 milijuna funti (oko 26 milijuna kuna) u travnju 2005. u dobi od 21 godine. Unatoč svom golemom bogatstvu, tvrdila je da živi vrlo normalnim životom, osim jednog šokantnog razmetanja.

"Neposredno nakon što sam pobijedila, kupila sam grudi svojim dvjema sestrama, ali i sebi jer su moje bile uništene dojenjem”, rekla je za Daily Mail 2019.

Sarah je "voljela" svoja kirurški uvećane grudi i također se vratila na sveučilište kako bi njezina mama mogla imati fotografiju na kojoj je diplomirala.

Osam godina nakon što je dobila na lutriji je napustila posao socijalne radnice i počela se baviti manekenstvom. "Do sada nije bilo lošeg dijela biti milijunaš, voljela sam svaku minutu", dodala je Sarah.

Postala uzgajivačica svinja

Bivša frizerka Susan Hardman je bila u financijskim poteškoćama kada je 2010. osvojila 1,2 milijuna funti (oko 10 milijuna kuna).

Nakon što je otkrila da je osvojila jackpot, pojačala je grijanje i slavila znajući da joj više nikad neće biti hladno. Od tada je Susan zamijenila savršen život s lijepom odjećom i šminkom za mirišljave svinje.

2015. godine je izjavila za Daily Mail da je pronašla više zadovoljstva u uzgajanju svinja, ali tvrdi da njezini prijatelji misle da je luda.

Podijelili s obitelji oko 109 milijuna kuna

Jedan par koji je osvojio EuroMillions je držao u tajnosti svoj zapanjujući jackpot od 12,4 milijuna funti (oko 109 milijuna kuna) prije nego što je podijelio novac s 30 prijatelja i obitelji.

Sharon i Nigel Mather iz Trafforda, Greater Manchester, su osvojili nagradu 2010. godine. Zatim su napravili proračunsku tablicu s detaljima s kime žele podijeliti svoje novostečeno bogatstvo.

"Nije se radilo o razmetanju. Radilo se o tome da pomognemo ljudima koji su nam bliski", rekla je Sharon.

Razmetanje štedljivog farmera

Bob Atkinson i njegova supruga Margaret su osvojili su 30.000 funti (oko 265.000 kuna) na lutriji People's Postcode Lottery. No, farmeri iz Lancashirea su iznenadili mnoge kada su otkrili svoje planove s dobitkom.

"Trebamo gnojivo za proljeće i to je poraslo na gotovo 1000 funti po toni (oko 9000 kuna)", rekao je 77-godišnji Bob za Scottish Farmer. "Dakle, to je jedna od prvih stvari koje ćemo morati kupiti. To je naš život, to je ono što radimo", rekao je Bob te otkrio da će pomoći držati pod kontrolom njegovih 100 hektara, kao i 50 goveda, 150 ovaca i konja.

Loto anđeo

Bivša medicinska sestra Barbara Wragg i njezin suprug Ray su osvojili ogromnih 7.6 milijuna funti (oko 67 milijuna kuna) 2000. godine.

Velikodušni par iz Sheffielda je dao je 5.5 milijuna funti (oko 48 milijuna kuna) prijateljima, obitelji i nemoćnima, uključujući dobrotvorne organizacije za rak i bolnice.

Wraggovi su platili 250 djece iz centra grada kako bi prisustvovali pantomimi šest godina uzastopno i putne troškove za 60 veterana kako bi prisustvovali ponovnom okupljanju bitke kod Monte Cassina u Italiji.

Par je rekao da je to previše novca za dvije osobe, ali je preostali novac potrošio na 29 krstarenja diljem svijeta. Kad je Barbara u svibnju 2018. nažalost preminula u dobi od 77 godina, očekivalo se da će stotine ljudi doći na njezin sprovod. Do danas je poznata kao Loto anđeo u Sheffieldu.

“Vjerojatno je ponekad malo sebično davati novac, ali mi smo uživali u tome”, rekla je Barbara jednom prilikom.

Nesretni dobitnici lota

Dave i Angie Dawes podijelili su dio svojih 101 milijuna funti (oko 893 milijuna kuna) 2011. dajući milijun funti 15 i 20 prijatelja.

Za Guardian su tada rekli da žele darovati novac svakome tko im je pomogao u životu. Unatoč njihovoj velikodušnosti, Lady Luck se ubrzo okrenula protiv novca kada ih je 2017. njihov sin Michael tužio za još novca nakon što je u dvije godine potrošio darove od 1,6 milijuna funti (oko 14 milijuna kuna). Sudac je u konačnici odbacio slučaj nakon što je čuo za Michaelovu "nevjerojatnu" razinu izdataka, koja je uključivala tjedni račun za namirnice od 1000 funti (oko 9000 kuna).

Zatim je 2019. Davea i Angie vezala i opljačkala banda u njihovoj luksuznoj vili. Dave je pogođen u lice prije nego što je par bio privezan kabelskim vezicama u njihovoj kući, koja je nekoć bila u vlasništvu Toma Jonesa. Lopovi su pobjegli s nakitom i oko 20.000 funti (oko 176.000) gotovine u Range Roveru bračnog para, koji je kasnije pronađen izgorio.

Do pakla i natrag

Maggie Loughrey je bila nezaposlena i živjela od beneficija od 58 funti (513 kuna) tjedno kada je osvojila 27 milijuna funti (238 milijuna kuna) na EuroMillionsu 2013.

U to je vrijeme Maggie iz Strabanea u Sjevernoj Irskoj rekla da planira zadržati samo milijun funti (oko 8 milijuna) jackpota za sebe. Do 2014. je otkrila da je već dala 13,5 milijuna funti (119 milijuna kuna) i planira potrošiti preostalih 12,5 funti (110 milijuna kuna) na preobrazbu svog voljenog rodnog grada. No, unatoč svojim velikodušnim planovima, Maggie je posljednjih godina dospjela na naslovnice zbog pravnih problema i svađa s lokalnim sportskim skupinama.

Čak je rekla da ju je pobjeda poslala "do pakla i natrag", unatoč financijskoj situaciji prije nego što je osvojila jackpot.

"Novac mi nije donio ništa osim tuge. Uništio mi je život", rekla je za Sunday Life 2019. godine. "Imala sam šest godina ovoga. Ne vjerujem u religiju, ali ako postoji pakao, bila sam u njemu. Žalim što sam dobila na lutriji, naravno da jesam. Prije sam bila sretna osoba", TheSun.