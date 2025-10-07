Četiri dana zaredom je sjedio u stolici za tetoviranje i pritom istrpio nevjerojatnu bol, evo što je tražio

John Embry, tattoo majstor iz Louisvillea, predstavio je na društvenim mrežama djelo na kojem je radio čak četiri dana zaredom.

Prikazi te tetovaže u ponedjeljak su postali hit na Redditu, što zbog umjetničke vrijednosti rada, a što i zbog činjenice da je klijent istrpio nevjerojatnu bol.

Naime, pod iglama je u ta četiri dana proveo čudesna 33 sata, što je Embryja nagnalo da ga usporedi s tenkom!

"Tolerancija na bol tog čovjeka naprosto je nešto nestvarno. Kako je sve ovo podnio, ne znam. Ali znam da sam se po svršetku tetoviranja i sam osjećao kao da me udario kamion", istaknuo je.

Koliko je četverodnevna sesija bila zahtjevna, na Redditu su prokomentirali i drugi.

"Moja najduža sesija koju sam odsjedio trajala je osam sati i od bolova mi se ukazivao Bog. No, naredna tri dana nakon toga bila su još gora jer je trebalo istrpjeti i otekline. Ne znam kako je ovo taj muškarac preživio, ali skidam kapu obojici", napisao je jedan od korisnika te društvene mreže.

Embry je u nastavku istaknuo da svoje klijente tijekom višednevnih seansi savjetuje da puno spavaju, da dobro jedu i unose u sebe dovoljno tekućine, pa dodao da je ovaj muškarac sve izdržao i bez anestetika.

"Naprijed su ga gurali hrabrost, odlučnost, ADHD i hladna kava", dovršio je.