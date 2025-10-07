Četiri dana zaredom je sjedio u stolici za tetoviranje i pritom istrpio nevjerojatnu bol, evo što je tražio
Čelični muškarac pod iglama je u ta četiri dana proveo čudesna 33 sata
John Embry, tattoo majstor iz Louisvillea, predstavio je na društvenim mrežama djelo na kojem je radio čak četiri dana zaredom.
Prikazi te tetovaže u ponedjeljak su postali hit na Redditu, što zbog umjetničke vrijednosti rada, a što i zbog činjenice da je klijent istrpio nevjerojatnu bol.
Naime, pod iglama je u ta četiri dana proveo čudesna 33 sata, što je Embryja nagnalo da ga usporedi s tenkom!
"Tolerancija na bol tog čovjeka naprosto je nešto nestvarno. Kako je sve ovo podnio, ne znam. Ali znam da sam se po svršetku tetoviranja i sam osjećao kao da me udario kamion", istaknuo je.
Koliko je četverodnevna sesija bila zahtjevna, na Redditu su prokomentirali i drugi.
"Moja najduža sesija koju sam odsjedio trajala je osam sati i od bolova mi se ukazivao Bog. No, naredna tri dana nakon toga bila su još gora jer je trebalo istrpjeti i otekline. Ne znam kako je ovo taj muškarac preživio, ali skidam kapu obojici", napisao je jedan od korisnika te društvene mreže.
Embry je u nastavku istaknuo da svoje klijente tijekom višednevnih seansi savjetuje da puno spavaju, da dobro jedu i unose u sebe dovoljno tekućine, pa dodao da je ovaj muškarac sve izdržao i bez anestetika.
"Naprijed su ga gurali hrabrost, odlučnost, ADHD i hladna kava", dovršio je.