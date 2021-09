Brazilski model donjeg rublja i influencerica Cris Galêra nedavno se udala ispred katoličke crkve u São Paulu u ime 'ljubavi prema sebi', piše New York Post.

"Nije me bilo sram, odlučno sam stala ispred crkve. Sama sam se našminkala i napravila frizuru. Svi su gledali u mene jer nisam imala zaručnika", rekla je Galêra o svojem vjenčanju. Na sebi je imala bijelu haljinu s velikim dekolteom, a čak je i bacila i vjenčani buket.

Riječ je o trendu nazvan sologamija, u kojem se samci vjenčavaju sami za sebe šaljući poruku društvu da im ne treba partner za sreću.

"Većini ljudi se to svidjelo i bilo im je zanimljivo gledati. Misle da se šalim, ali zapravo sam se odlučila vjenčati sama sa sobom! Čak su mi neke žene rekle da će to i one napraviti", rekla je Galêra i dodala da joj se udvaralo 'tisuće' muškaraca na Instagramu koji su joj ponudili brak.

"Hvala, momci, ali nisam zainteresirana", je njezin odgovor na te ponude.

Imala je probleme u vezama

Ističe da su ju na ovu odluku naveli problemi iz prethodnih veza. Prema njoj "muškarci imaju poteškoća s vjernošću i predati se samo jednoj ženi. Oni žele nekoliko žena u isto vrijeme".

"Volim biti prioritet i ja sam sama sebi prioritet", izjavila je. Nije potpuno odbacila mogućnost da se jednog dana skrasi sa svojom srodnom dušom.

"Nikada se neću razvesti od sebe, ali ako se i pojavi prava ljubav, poželjet ću proživjeti to iskustvo. Stavit ću partnera na drugo mjesto, prvo je uvijek rezervirano za mene", objasnila je.

Galêra, koja se odlučila u studenom otići na medeni mjesec u Pariz i London, je uvjerena da ono što će slijedite medeni mjesec će biti ispunjeno srećom.

"Najzabavniji je bio osjećaj ispunjenosti i ponosa što sam se udala sama za sebe. Neću biti razočarana, voljet ću samu sebe iznad svega i nikad neću iznevjeriti samu sebe", rekla je Chris.