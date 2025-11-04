DAKLE, SVAŠTA /

Bizaran incident na groblju na Dušni dan: Glumio je svećenika i pjevao za duše pokojnika

Bizaran incident na groblju na Dušni dan: Glumio je svećenika i pjevao za duše pokojnika
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je incident

4.11.2025.
13:46
Webcafe.hr
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nevjerojatan incident odvio se na Dušni dan na groblju u Gjorče Petrov u Skoplju. Naime, nekakav muškarac prerušio se u  svećenika te je ispred zatečenih ljudi pjevao za duše pokojnika, prenio je u utorak portal Skopje1.mk

Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je incident.

"Dana 01.11.2025. godine na groblju u Gjorče Petrov u Skopju, postupajući po prethodnoj prijavi, policijski službenici Policijske postaje Gjorče Petrov identificirali su muškarca B.P. kako obavlja vjerske aktivnosti. Poduzimaju se mjere za rasvjetljavanje slučaja", priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

SvećenikGrobljeDušni DanMakedonija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DAKLE, SVAŠTA /
Bizaran incident na groblju na Dušni dan: Glumio je svećenika i pjevao za duše pokojnika