Bizaran incident na groblju na Dušni dan: Glumio je svećenika i pjevao za duše pokojnika

Nevjerojatan incident odvio se na Dušni dan na groblju u Gjorče Petrov u Skoplju. Naime, nekakav muškarac prerušio se u svećenika te je ispred zatečenih ljudi pjevao za duše pokojnika, prenio je u utorak portal Skopje1.mk

Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je incident.

"Dana 01.11.2025. godine na groblju u Gjorče Petrov u Skopju, postupajući po prethodnoj prijavi, policijski službenici Policijske postaje Gjorče Petrov identificirali su muškarca B.P. kako obavlja vjerske aktivnosti. Poduzimaju se mjere za rasvjetljavanje slučaja", priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.