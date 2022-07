Obitelj Catarine Orduñe Pérez otkrila je da je dovršen njezin kontroverzni nadgrobni spomenik, penis dug 160 centimetara i težak 270 kilograma. Da, dobro ste pročitali, ta neman postavljena je na njezinu grobnicu u Meksiku prošlog vikenda kao "prikaz njezine ljubavi i radosti za životom".

'Uvijek je bila malo avangardna'

"Željela je razbiti paradigmu svega meksičkog, gdje su stvari ponekad skrivene jer nema otvorenog uma”, rekao je njezin unuk Álvaro Mota Limón u intervjuu za VICE World News. "Uvijek je bila vrlo avangardna, vrlo napredna razmišljanja o stvarima", dodao je.

Doña Cata, kako su je s ljubavlju zvali u gradiću Misantla u istočnoj državi Veracruz, imala je poseban afinitet prema penisima i onome za što je vjerovala da oni predstavljaju.

"Uvijek je govorila, u meksičkom smislu, da smo vergas", rekao je Mota Limón.

Malo je riječi u meksičkom slengu tako dinamično kao što je "verga", što je možda najbolje prevesti na hrvatski kao "on je stvarno neki ku*ac" zbog opće upotrebe kao psovke. Ovisno o tome kako je sročeno, "verga" može biti brutalna uvreda, govoreći nekome da se odje*e (vete a la verga) ili da ne vrijedi ništa (vales verga). Ili to može biti kompliment, znak časti, da ako je nešto "verga", to je cool ili hrabro.

Neobičan spomenik zapravo predstavlja obitelj

Naime, Doña Cata to je često koristila, ali s vrstom kolokvijalnog ponosa kada je članove svoje obitelji nazivala vergas, što prema njezinu unuku znači da su bili ljudi moralne čvrstoće, s "integritetom, hrabrošću, strašću, a u isto vrijeme s ljubavlju i radošću", rekao je Mota Limón. Njegova prabaka je odrasla u siromaštvu i nije pohađala školu kao dijete, ali je svojim marljivim radom i odlučnošću postala utjecajna članica u gradu Misantla. Političari su je često posjećivali i udvarali joj se, znajući kakav je utjecaj imala u tom području.

Doña Cata je svojoj djeci, unucima i praunucima usadila poruku da su verge i da mogu postići što god žele, posebno žene. Mnogi članovi obitelji ostvarili su velike karijere. Njegova sestra je doktorirala, a sam Mota Limón završio je dva magisterija i čak je neko vrijeme postao gradonačelnik svog rodnog grada. Mota Limón prisjetio se kako je njegova baka na život gledala s velikim optimizmom te je tvrdila da problemi čovjeka nikada ne bi trebali nadvladati. Tu je ideju zamislila kao obitelj, ali s metaforom penisa, što znači kad si verga, "ne treba odustati nego se treba njima suočiti izravno".

'Mislio sam da je šala'

Tijekom godina, Doña Cata je rekla svojoj obitelji i ljudima u Misantlu da želi da njezin grob bude ukrašen penisom. Mota Limón je mislio da je baka samo baka: odvažna, žustra i zaigrana kao i uvijek. Nije mislio da je ozbiljna. Ali prije njezine smrti, on ju je upitao o dugotrajnom zahtjevu.

“Rekla mi je da je to njezina želja da je nitko ne zaboravi i da se svega, što smo voljeli kod nje, lakše sjećamo”, rekao je. Nakon smrti Doñe Cata 20. siječnja 2021. obitelj je razgovarala o njezinoj želji, trebalo je vrijeme da se sve to pokrene, otkrio je unuk. Na posljetku je Mota Limón nazvao lokalnog inženjera u gradu koji izrađuje plastične proizvode, poput spremnika za vodu i dječjih igrališta, i pitao ga je li dorastao zadatku.

"Prvo sam mislio da je šala", rekao je Isidro Lavoignet, inženjer koji stoji iza neobičnog spomenika penisa. “Jer nije baš uobičajeno vidjeti ovakve skulpture ili spomenike, a još manje u spomen na nekoga tko je preminuo", dodao je. Za izradu kipa bilo je potrebno gotovo mjesec dana i tim od 12 ljudi, uključujući stolara, kipara i rezbara. Morali su krenuti s procesom "topljenja materijala kako bi mu dali potrebnu amplitudu kako bi se mogli formirati testisi". No dok je Lavoignet rekao da je projekt najčudniji koji je ikada izgradio, nije bio iznenađen jer je poznavao Doñu Catu, "ona je bila netko tko je rušio tabue", priznao je.