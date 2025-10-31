Avionom se zabio u ženu dok je šetala psa na igralištu, sirota ga nije mogla čuti jer je gluha

Tiffany Harrison (40) teško je ozlijeđena nakon što se u nju zabio posebno izrađeni zrakoplov dok je prije nekoliko dana u Long Beachu šetala psa na nogometnom igralištu.

Harrison je pritom zadobila prijelom kralježnice, slomljenu zdjelicu i veliku posjekotinu na nozi, a njezina je sestra pojasnila da ga nije mogla čuti dok je prilazio budući da je gluha.

Neimenovani pilot, muškarac u šezdesetima, također je preživio pad te se oporavlja u bolnici, a dobro je prošao i pas nesretne žene koji se iz situacije izvukao neozlijeđen.

"Kad su nas telefonom obavijestili da ju je udario zrakoplov, nismo mogli ni vjerovati. Sve je ovo vrlo traumatično za nju i vjerojatno će oboljeti od PTSP-a", rekla je, između ostalog, sestra nesretne žene Brittany McFall za postaju ABC7.

Novinarima iste postaje rečeno je da je pilot izgubio napajanje nakon čega je morao prisilno sletjeti.

Eksperimentalni zrakoplov nije bio ilegalan, a kada su stigli na mjesto nesreće, vatrogasci su ga zatekli prevrnutog na trbuhu i sa slomljenim stajnim trapom".

"Takvi su zrakoplovi certificirani su od strane Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo te ih na stotine stalno leti iznad područja Južne Kalifornije", izjavio je rekao je upravitelj hangara u zračnoj luci Compton Dennis Lord za ABC7.