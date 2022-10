Australac Alistair Blake (61) iznenada je doživio srčani zastoj u ranim jutarnjim satima u siječnju 2019. dok je spavao pokraj svoje supruge Melinde, koja se probudila se oko 3 sata ujutro i zatekla svog muža kako ne diše i ne reagira.

Bolničari su bili i više nego uporni

Melinda je mahnito počela izvoditi oživljavanje na svom suprugu, s kojim je bila 35 godina u braku, dok je očajnički čekala da stigne hitna pomoć.

Krenula je u akciju, koristeći svoje znanje s nedavnog tečaja prve pomoći i pokušavala je oživjeti Alistaira 20 minuta. Ali kad je pomoć stigla, Australac je još uvijek bio beživotan - i klinički mrtav.

Bolničari su pokušali Australca oživjeti više od sat vremena, nastavljajući s masažom srca i dajući mu osam šokova defibrilatorom.

Proveli su 90 minuta pokušavajući ponovno pokrenuti pacijentovo srce, prije nego što su čudesno pronašli puls - unatoč tome što je bio klinički mrtav.

61-godišnjak je za News.com.au podcast "I’ve Got News For You" rekao: "Tehnički, bio sam mrtav 90 minuta. Sjećam se da sam otišao u krevet u subotu navečer, a sljedeće čega se sjećam bilo je buđenje u četvrtak ujutro na kolicima koja su išla s intenzivne njege na koronarnu njegu. Ljudski mozak potpuno je blokirao ono što se dogodilo između."

'Mnogi ljudi me pitaju jesam li išta vidio'

Čini se da mu je trauma od kucanja na vrata smrti izbrisala sjećanje na zastrašujući događaj. Ali Alistair je sada otkrio detalje onoga što je doživio dok je klinički mrtav.

"Mnogi ljudi me pitaju jesam li išta vidio, i ne, nisam ništa vidio. Nikakva jaka svjetla, ništa slično. To je slučaj kada ne znam što je vani, ali to mi ne smeta, sve dok sam u formi i zdrav", objasnio je.

Alistair, čija obitelj ima povijest bolesti srca, hitno je prebačen u bolnicu Frankston gdje su mu liječnici odčepili začepljenu arteriju. Zatim je prebačen na Odjel intenzivne njege kako bi mu ohladili tijelo i zaštitili mozak, i izvanredno se probudio bez oštećenja mozga ili tjelesnog oštećenja.

Australac je zatim operiran kako bi mu iz predostrožnosti stavili srčani stimulator i otpušten je iz bolnice nakon 12 dana.

Taj događaj mu je potpuno promijenio život

Zaradio je nadimak "Lazar", sljedbenik Isusa koji je uskrsnuo od mrtvih, od medicinskog osoblja zahvaljujući izvanrednom oporavku. Unatoč tome što se nije suočio s duhovnim buđenjem ili izvantjelesnim iskustvom dok je bio mrtav. Alistairu je to dalo novi pogled na život.

"Imaš potpuno drugačiji pristup životu. Smanjuješ broj sati koje radiš, pokušavaš se više povezati s obitelji i prijateljima. Moje prehrambene navike su se promijenile. Jedem zdravije i više vježbam. Ako ćeš ići, ići ćeš. Ako će se dogoditi, dogodit će se", ispričao je 61- godišnjak.

Srčani zastoj, poznat i kao kardiopulmonalni zastoj, događa se kada srce iznenada prestane pumpati krv po tijelu. Netko tko je imao srčani zastoj će se onesvijestiti. Njihovo disanje će biti nepravilno i može prestati, a oni neće reagirati. Najbolje je nazvati hitnu pomoć što je prije moguće.