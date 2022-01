IME KOJE IZAZIVA JEZU / Kako je Vlad Tepeš postao Drakula: Prao je ruke u krvi svojih žrtava, a iza njega je ostala 'šuma nabodenih'

Vlad Tepeš zapamćen je kao krvožedni tiranin. Jedan od najokrutnijih vladara u povijesti, rođen je oko 1430. kao princ u Vlaškoj, kneževini u današnjoj Rumunjskoj. Vlad Tepeš postao je punoljetan u turbulentnom vremenu. Agresivno Osmansko Carstvo koje se širilo bacilo je pogled na istočnu Europu nakon uspješnog osvajanja Konstantinopola 1453. godine. Vlad, mladi vladar koji se borio da se jednostavno zadrži na prijestolju koje je naslijedio, gurnut je u ulogu branitelja svoje zemlje od agresije mnogo veće vojske. Imao je i neprijatelje bliže kući, pa je čak krenuo u sukob protiv Sasa. Koristio je jezive i zlokobne taktike kako bi učinio sve što je mogao da sačuva svoj autoritet u nestabilnom svijetu. No, budući da priče o njemu uglavnom dolaze od njegovih neprijatelja, do čvrstih činjenica o Vladu Nabijaču malo je teško doći. Bez obzira jesu li točni ili ne, Vladovi krvavi postupci pridonijeli su legendi o Nabijaču i bacili mračnu sjenu čak i do danas.