Još malo pa će biti pune dvije godine otkad se svijet "upoznao" s koronavirusom. Osim obilja loših vijesti koje slušamo još od početka pandemije, susreli smo se i s onima koje možemo nazvati bizarnima, a neke od njih čak i zabavnima.

Listverse je složio listu najbizarnijih vijesti o pandemiji dosad. Pogledajmo o čemu je riječ.

Psi koji mogu nanjušiti Covid

Zbog pandemije Covida u 2020. godini aerodromi diljem svijeta opustjeli su što je dovelo do pada prihoda i gubitka nekih radnih mjesta. U želji da spasi što se spasiti da, aerodrom u Helsinkiju predstavio je pse za njušenje Covida. Tvrdili su kako mogu detektirati koronu kod ljudi čak i do pet dana prije pojave simptoma. Još nema službenih podataka koliko su psi u ovome uspješni, ali sličnu praksu nedavno je uveo i aerodrom u Los Angelesu. Psi ipak ne donose konačni sud jer ako nanjuše koronu kod neke osobe, ona se odmah šalje i na testiranje.

Ljudi šetaju rakove i 'dinosauri' na ulici

U proljeće 2020. godine u Španjolskoj je na snazi bio vrlo strogi lockdown koji je ljudima branio čak i da izlaze iz svojih kuća. Izlazak je bio dopušten samo ako idete u najbližu trgovinu ili ako morate prošetati kućnog ljubimca. Budući da nije bilo definirano da taj kućni ljubimac baš mora biti pas, ljudi su se snalazili na razne načine. Tako je bilo slučajeva "šetanja" ribice u akvariju, a viđale su se čak i kokoši na povodcu. Neki su šetali čak i rakove. Oni koji nisu nabavili životinju, sami su se prerušavali u životinje pa čak i one izumrle poput dinosaura.

Cjepiva preko interneta

Početkom 2021. godine interes za cijepljenje bio je velik, a cjepiva u Europskoj uniji bilo je malo. Neki su tu odmah vidjeli priliku pa su na dark webu, mjestu za razne ilegalne radnje i prodaje, počeli prodavati i cjepiva. Za dozu AstraZenece tražili su 500 dolara, Johnsona i Sputnjika 600, a za kineski Sinopharm 750 dolara. Nikad nije potvrđeno jesu li spomenuta cjepiva lažna ili prava. Osim cjepiva, na dark webu se prodaju i Covid potvrde.

'Bolje med nego cjepivo'

Somalijski ekstremisti ove su godine ljude pozvali da odbiju cjepivo AstraZenece te da umjesto toga, ako se zaraze Covidom, koriste pitomu crnjiku i med. Poručili su i da ne dopuste ni sebi ni svojim obiteljima "sudjelovanje u eksperimentu s cjepivima".

Lijek od kravlje balege

Vlasti u Indiji su u svibnju morale službeno upozoriti indijsku javnost da kravlju balegu ne koriste za liječenje koronavirusa. Krava je u Indiji sveta životinja pa su lokalni dužnosnici zapadne pokrajine Gujarat vjerovali da se zaraza može spriječiti ako se osoba prekrije kravljim izmetom i urinom. Stručnjaci su upozorili kako ne samo da nema dokaza o učinkovitosti takve "zaštite" već ljudi, stavljanjem izmeta na sebe, riskiraju brojne druge infekcije.

Mačke zaražene Covidom

Znanstvenici iz Glasgowa zabilježili su dva slučaja zaraze kod mačaka koju su im prenijeli njihov vlasnici. Jednu od njih morali su eutanazirati dok se druga izvukla s blagim simptomima. Četveromjesečni mačić Ragdoll imao je poteškoće s disanjem, a obdukcija nakon smrti pokazala je kako je imao oštećenja na plućima izazvana koronavirusom. Druga zaražena mačka je šestogodišnja "sijamka" kojoj je curio nos, a osim toga nije imala značajnijih simptoma i vrlo brzo se oporavila.

Kaznili ju jer je puštala balone za supruga

Jedna Britanka morala je platiti kaznu od 500 funti jer je za vrijeme lockdowna organizirala "okupljanje". Riječ je zapravo bila u ceremoniji puštanja balona u spomen na njenog supruga koji je u 58. godini preminuo od Covida. Žena je poslala pozivnice preko društvenih mreža. Ljudima je napisala da ponesu balon te da obavezno nose maske i drže distancu. Neki se nisu držali pravila pa su stajali preblizu čak i bez maski pa je policija ubrzo reagirala.

Opasni 'lockdown fileri'

Kad se, u ožujku 2020. gotovo cijeli svijet zatvorio, prestale su raditi i razne klinike i saloni za ljepotu. Za mnoge je ta vijest zvučala katastrofalno pa su se u očaju okrenuli društvenim mrežama. Tamo su ljudi bez potrebnih dozvola nudili tretmane raznim sumnjivim proizvodima. Posebno su opasni bili fileri za usne koji su neke ljude doslovce unakazili zbog čega su se oni kasnije morali obraćati svojim liječnicima.

Orgije Orbanovog ministra

U prosincu 2020. svijetom je odjeknula vijest kako je Josef Szajer, mađarski zastupnik u Europskom parlamentu, uhvaćen na orgijama usred lockdowna. Događaj iz Bruxellesa bio je osobito zanimljiv i zato što je Szajer konzervativni političar iz Orbanove stranke, a pohodio je "privatnu zabavu" s najmanje 25 golih muškaraca među kojima su bili i neki diplomati. Kad je na "party" upala policija, jer bila je riječ o nedozvoljenom i epidemiološki rizičnom okupljanju, Mađar je pokušao pobjeći s drogom u ruksaku iako je kasnije tvrdio da tableta ecstasyja koju su mu pronašli nije bila njegova. Nedugo nakon incidenta, Szajer je napustio Orbanovu stranku.

Pražnjenje crijeva nasred ulice

U belgijskom gradu Ghentu, tijekom lockdowna, bila je zatvorena većina javnih WC-a. Neki stanovnici, koji se nisu mogli strpjeti do dolaska doma, "olakšavali" su se gdje god stignu. Iako lokalnim dužnosnicima u početku nije bilo jasno što je dovelo do ovog neobičnog trenda, ubrzo su shvatili da je za to kriv manjak toaleta.