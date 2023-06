Jade Gialdini, blogerica iz Wisconsina, prepričala je na TikToku što je uslijedilo nakon što joj je srce prestalo kucati pune tri minute.

Gialdini je umrla od posljedica toplotnog udara tijekom ljeta 2011. godine, u trenutku dok se mučila s nepodnošljivom vlagom u svom rodnom gradu Green Bayu.

“Sve se odvilo u nekoliko trenutaka, osjećaj potpune mučnine pogodio me poput tone cigli”, izjavila je ta 36-godišnjakinja za Jam Press nakon što je njezin video na TikToku postao viralan.

“Činilo mi se kao mi se glava napuhuje, a tijelo skuplja. Tada mi se sve zacrnilo i znala sam da ću umrijeti", rekla je u nastavku razgovora i napomenula kako se srušila na prijateljičin kauč.

Upravo su njezini prijatelji bili ti koji su odmah pozvali hitnu pomoć, a Jade je hitno prebačena u lokalnu bolnicu gdje je oživljena pomoću defibrilatora.

Liječnici su joj kazali da joj je srce prestalo kucati na tri minute prije nego što je čudesno vraćena u život.

"Premda sam se nalazila isključivo u tami (ništavilu) tijekom smrti, po povratku među žive sam počela doživljavati anomalije zbog kojih danas vjerujem u zagrobni život. Satovi prestaju raditi čim ih stavim na ruku, električne cigarete se gase čak i kada su baterije pune...

No, počele su mi se događati i razne druge sablasne stvari. Primjerice, čujem glasove, vidim stvari kojih nema. Ponekad to bude šapat ili tamne maglovite figure. U konačnici vjerujem da mi sve to govori da se život nastavlja nakon smrti", kazala je.

Jade inače pati od Wolff-Parkinson-White sindroma i sindroma posturalne tahikardije. Oba uzrokuju abnormalnosti s ubrzanim otkucajima srca.