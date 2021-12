U protekloj godini svjedočili smo raznim događanjima na političkoj sceni, od nategnutog odnosa premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, do mogućnosti izbijanja novoga rata na relaciji Ukrajina - Rusija. Naravno, koronavirus je definitivno obilježio ovu godinu, ne samo u Hrvatskoj, nego i globalno. A što možemo očekivati u nadolazećoj, 2022. godini, za Net.hr je prognozirala vidovnjakinja Vera Čudina.

"Odnos premijera i predsjednika i dalje će biti urnebesan, dosta skandalozan i nimalo smirujući, a moglo bi doći i do velike prozivke koja baš i nije ugodna za uši. Ne popušta se ni na jednom frontu", rekla nam je Čudina.

'Godina koja je bliska izgledu kliničke smrti'

Stvari sve skuplje i skuplje. Što nas čeka u 2022. - hoće li sve oko nas i dalje biti skuplje i što će nam donijeti uvođenje eura?

"Euro će sigurno biti uveden, ali ne nadamo se u Hrvatskoj sljedeće godine nekom pojeftinjenju već poskupljenju koje će ljudi teško izdržati. Te cijene nisu toliko bitne koliko je bitno da će ljudi početi drugačije razmišljati, kao da više ne znaju živjeti. Sljedeću godinu ću nazvati godinom koja je bliska izgledu kliničke smrti", govori Čudina pa dodaje:

"Previše prostora će zauzeti tehnološki napredak koji će ići brzinom svjetlosti i mi se u tome nećemo snaći. Internet je vrlo upitan u idućoj godini jer uvodi velike novosti u kojima će se svi pronaći, to će biti izum tisućljeća. Nas se inače tjera u petu brzinu, ali toga više nema, sada je šesta brzina, a bit će i sedma. Nakon toga bit će rušenja po cesti."

'Jedna država htjet će izaći iz NATO saveza'

Čudina je slikovito opisala sljedeću godinu govoreći kako će to biti godina koja će nas opomenuti, ali bičem.

"Bit će godina ili - ili. Ili ćemo svi stati na loptu i reći to ne može ovako ili ćemo svi zajedno zaroniti u preduboku vodu iz koje ćemo vrlo teško isplivati, čak i najbolji plivači. Nazvala bih je i godinom svjetskog ekonomskog kraha. Godina u kojoj će gospodarstvo i ekonomija mnogih država biti dovedeni u pitanje. Bit će problema s jednom zemljom koja će iz NATO saveza htjeti izaći. Doći će do jednog vrlo konfliktnog stanja u Ujedinjenim narodima. Jednog predsjednika, koji je jako jako važan, više neće biti na sceni, jednostavno će nestati."

Velika prognoza za hrvatsku politiku

Na hrvatskoj političkoj sceni i dalje će biti natezanja, a moglo bi doći i do parlamentarnih izbora.

"Velika mogućnost je da se mi iznenadimo pa budu parlamentarni izbori u Hrvatskoj. Oni nisu neophodni, ali ako se i dogode neće ništa riješiti. Sve se ovo može riješiti ako se objelodani uzrok, ali ako uzrok ostaje skriven kao tajna, tada možemo računati na veliko istrebljenje ove civilizacije koja ide prema dnu i koja ne opstaje ni pod razno", rekla je Čudina pa objasnila i političku situaciju u svijetu:

"Ukrajina i Rusija su na rubu rata, donekle će zaratiti sljedeće godine, ali jedna osoba tu igra ključnu ulogu. Rat se neće dogoditi u onom obliku u kojem ga ljudi očekuju, a Treći svjetski rat sljedeće godine se neće dogoditi."

Covid i dalje prijetnja

Muku mučimo s koronavirusom koji nam je i dalje veliki neprijatelj, a sljedeća godina neće biti ništa drugačija, tvrdi vidovnjakinja Vera Čudina.

"Širit će se jer je to virus koji je teško istrijebiti, ne samo zbog mutiranja već i zbog nepredvidivosti. Radit će se na uzorcima neka nova sredstva, lijekovi i cjepiva. Ono što me najviše brine je jedan dodatak koronavirusu. Uz njega bi se mogla prilijepiti jedna vrsta bakterije. Ta bakterija bi u suradnji s koronavirusom mogla rezultirati sepsom. Ne vjerujem da će kraj pandemije uopće doći u obzir već će dolaziti do neke vrste remisije", zaključila je Čudina.

*U videu saznajte hoće li se Plenki i Zoki svađati i u 2022., kakve nas ekonomske, a kakve elementarne nepogode očekuju i što će se dogoditi s koronavirusom.