U 2021. godini na celebrity sceni događale su se mnoge promjene, kako na hrvatskoj, tako i na svjetskoj, a vidovnjakinja Vera Čudina za Net.hr prognozirala je što će se sve događati u 2022. godini.

"Razići će se jedan jako simpatičan par na koji nitko ne računa da bi se razišao, a netko će se toliko zaljubiti da će se na kraju morati i odljubiti. Naši celebrityji pređu određenu crtu zamišljajući da su svjetske zvijezde. Jedna osoba iz toga svijeta će se jako razboliti i ne vidim dobar završetak. Nestat će neki ljudi u koje smo jako vjerovali", kazala nam je Čudina te dodala:

"Istaknula bih jedno rođenje, na koje nitko ne računa. Jedna ogromna ljubav divne žene koja to čeka 'stoljećima'."

Velike afere u Srbiji

Protekle godine Jennifer Lopez i Ben Affleck ponovno su obnovili svoju vezu i izgledaju zaljubljenije nego ikada, a Čudina je prognozirala i njihovu ljubav.

"Oženit će se oni, ali koliko će to trajati, o tome nećemo. U Srbiji će se događati više afera. Glumačka legenda na svjetskoj sceni odlazi i dogodit će se jedno samoubojstvo jedne mlađe osobe. Mnoga kina će se zatvoriti, neće biti predstava, ljudi će se prebaciti na neki drugi način života."

Hoće li Petar Grašo i Hana Huljić dobiti dijete?

Mnoge je iznenadila ljubav Petra Graše i Hane Huljić, ali njihova će ljubav sljedeće godine samo rasti.

"Lako je moguće da će Petar Grašo i Hana Huljić dobiti dijete sljedeće godine. Neka se ljudi vole, neka nastave. Ni jednome neće teško pasti ono što slijedi", kaže nam Čudina.

Hrvatska opet neće pobijediti na Euroviziji

Hrvatska će još jednom otići na Euroviziju gdje ne pamtimo uspjeh od 1989. kada je Riva sa svojom pjesmom 'Rock me' odnijela pobjedu predstavljajući Jugoslaviju.

"Ove naše s eurovizije ne može zaustaviti ništa osim da padne neka nuklearna. Naš plasman? Ah, promijenimo stil pjevanja, imamo toliko genijalaca. Da pjevaju kao Bob Dylan sigurno bismo osvojili prvo mjesto. Režem si žile da će Hrvatska pobijediti."

'Jedan mali smak svijeta'

Za kraj je prognozirala cijelu 2022. godinu koja ne izgleda ništa bolje od protekle dvije.

"Možemo očekivati da jedno preživimo, jedan mali smak svijeta. Ali u malom obliku. Definitivno sam sigurna da će u sljedećoj godini bit sigurno gdje idemo, a to je ravno u provaliju. Poručila bih narodu da se ne isplati nervirati sljedeće godine, nego da Hrvati kažu 'dosta je, umirimo se'. Još ćemo mi morati tucati kamen o kamen da bi struje imali, nije to iza nas. Neće biti to iduće godine, ali nije ni tako daleko."

