Luis Elizondo, nekadašnji visokopozicionirani obavještajac, svojevremeno je bio prvi koji je potvrdio postojanje supertajnog američkog programa 'AATIP' (Advanced Aerospace Threat Identification Program) za proučavanje nepoznatih letjelica u zračnom prostoru, kako SAD-a, tako i izvan državnih granica.

Program 'AATIP' s vremenom je postao nova obavještajna kancelarija unutar Pentagona i danas se naziva 'AARO' (All-Domain Anomaly Resolution Office).

Elizondo je bio i jedan od najviše rangiranih u vrlo tajnovitom 'Uredu podsekretara za obranu i obavještajni rad' (Office of the Under Secretary of Defense for Intelligence).

Američki mediji nedavno su prenijeli da Elizondo danas ima ulogu savjetnika u vrhu 'Svemirskih snaga', najnovije grane Pentagona. US Space Force formirao je bivši predsjednik Donald Trump 2019. godine, nakon velikih nesuglasica republikanaca i demokrata u Kongresu.

Svemirske snage imaju široku lepezu zadataka kao što je obavještajno djelovanje putem špijunskih satelita te razvoj platformi i tehnologija za 'ratovanje u svemiru' (Orbital and Space Defense).

Nick Pope, novinar i predavač, nekada je vodio tajni projekt Britanskog ministarstva obrane, koje je također proučavalo nepoznate letjelice i fenomene u britanskom zračnom prostoru.

U ekskluzivnom razgovoru za Net.hr Pope navodi da su pojedinci kao što je Elizondo od velike važnosti za SAD:

"Bio sam svjestan da Luis Elizondo još uvijek savjetuje Američke svemirske snage. To me ne iznenađuje jer on ima viši čin nego što većina ljudi misli (on je 'GS-15', što je ekvivalent punog pukovnika), i - posebno u obavještajnoj zajednici - ne želite da tako talentirani pojedinci odu trajno u mirovinu jer imaju golema stručna znanja, vještine i iskustvo.

Luis Elizondo je pravi domoljub i služio je američkoj vladi s odlikom. Jako mi je drago što nastavlja služiti svojoj zemlji", navodi Pope.

"Također, ne vjerujem da David Grusch (još jedan od bivših američkih obavještajaca koji je istupio javno u medijima, prim. ur) još uvijek radi za američku Vladu, jer koliko sam shvatio, on trenutno nema sigurnosnu dozvolu.

Ova je činjenica spomenuta u vezi s time da on trenutno ne može izvijestiti Kongres o nekim aspektima svog rada na UAP programima. To bi bilo nesretno, jer - kao i Luis Elizondo - on je istinski domoljub, i služio je svojoj zemlji s čašću i odlikom, kako u SAD-u, tako i na opasnim prekomorskim mjestima kao što je Afganistan.

Naravno, u tajanstvenom svijetu obavještajnih službi ništa nikad nije onako kako se čini, pa je moguće da je David Grusch još uvijek ima neke veze s vladom i/ili vojnim ugovornim kompanijama na nekoj razini. Ali, javnost to vjerojatno nikada neće saznati sa sigurnošću!" dodaje naš sugovornik.

Inače, tema neidentificiranih letjelica nekoliko je godina unazad podijelila američku obavještajnu zajednicu, a mnogi Kongresmeni iz 'Komiteta za obavještajne poslove' su tražili pun izvještaj o ovim programima.

Ipak, većina ovih strogo povjerljivih dokumenata je na 'eyes only' (samo pročitati) nivou, a neke od njih ne može dobiti čak ni predsjednik SAD. Ova mjera je uvedena još za vrijeme Hladnog rata, nakon skandala 'Watergate', kako bi se američki predsjednici na neki način 'zaštitili' od donošenja pogrešnih političkih odluka, te izbjeglo njihovo povezivanje s tajnim američkim aktivnostima širom svijeta.