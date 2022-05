Jedna od najnovijih snimki s rovera Curiosity na Marsu otkrila je neke zanimljive stvari u stijenama, naime otkrili su "vrata" koja su utkana u stijenu. Ta fotografija je izazvala pravu raspravu na Redditu (a kasnije je izbrisana).

Dok neki misle da su to vrata koja vode do skrovišta za Marsovce ili do portala u drugi svemir, drugi su uvjereni da je to posmični lom - rezultat neke vrste naprezanja na stijeni koja je odlomila jedan njen dio, piše ScienceAlert.

Najveća oluja dosad zabilježena na Marsu dogodila se 4. svibnja ove godine, a znanstvenici još uvijek rade na utvrđivanju gdje se točno dogodila i što ju je uzrokovalo. Dok se stijena nalik vratima u našoj mašti može činiti velikom, moguće je da je šupljina koja se vidi zapravo visoka samo nekoliko centimetara, iako je teško biti siguran.

Fotografija je snimljena na geološkoj lokaciji poznatoj kao Greenheugh Pediment, jarbolnom kamerom na brodu Curiosity, 7. svibnja 2022.

'To nisu vrata'

"Gledajući u kontekstu kao dio cijelog mozaika, možemo vidjeti tu malu nišu u stijeni s drugim blokovima, frakturama, oblicima i drugim erozivnim značajkama po cijeloj toj stijeni", napisao je jedan korisnik Twittera koji ne vjeruje da su to vrata, prenosi CNET.