Poslali su ženu da moli ispred uklete sobe, uslijedio je događaj koji će vas slediti

Starački domovi mjesto su gdje se ljudi svakodnevno opraštaju od ovozemaljskog života. Nažalost, ponekad se događa i to da neki među njima ne znaju ili ne žele prijeći na drugu stranu zbog čega ostaju zarobljeni između dva svijeta, u dimenziji gdje se više ne bi smjeli nalaziti.

Tako barem kažu teorije ako vjerujete u paranormalne fenomene, a na takvu će vam mogućnost ukazati i sljedeće snimke koje je na svom TikTok računu objavila Camila Torres, djevojka koja radi kao sestra u jednom od staračkih domova i koja je, baš kao i njezine kolegice, užasnuta svaki put kada ima posla sa sobom 112.

Riječ je o prostoriji koja je s vremenom među osobljem dobila zlokoban nadimak "soba za umiranje", u prvom redu iz tog razloga što pacijenti u njoj u pravilu ubrzo umiru bez obzira na zdravstveno stanje.

"Svaki put kada u tu sobu smjestimo novog korisnika, on(a) umire ili završava u bolnici", ispričala je Torres, čija je objava do danas skupila preko deset milijuna pregleda te izazvala golemo zanimanje i na Redditu.

Što i ne čudi jer je Torres na snimci prikazala jednu stariju ženu kako izgovara molitve otklanjanja ispred uklete sobe i kojoj je, tako se barem čini iz zapisa, nevidljiva sila iznenada pokušala oduzeti krunicu iz ruke!

Nije stalo samo na tome, Torres je na profilu priložila još dva dokaza, pa tako i video na kojem je moguće vidjeti terapeutskog retrivera kako napušta štićenice staračkog doma te zastaje ispred sobe 112 gdje počinje cviljeti.

U trećem nastavku je prestravljena djevojka prikazala vrata sobe 112 kako se samostalno zatvaraju, odnosno trepteće svjetlo za poziv sestrama iako u prostoriji u tom trenutku nije bilo nikoga.

"Više ne znam što da mislim, dojma sam kao da u toj sobi još uvijek boravi duh pacijenta koji je tamo preminuo. Što se mene tiče, ta je prostorija ukleta, a vi dokažite da nisam u pravu", napisala je Torres, čija su videa, kao što smo napomenuli, izazvala velik interes među ljudima koji se zanimaju za paranormalne fenomene.

Što kažete na sve?