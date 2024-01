Ako posjedujete paranormalne sposobnosti bilo koje vrste, te se nemate zašto i od koga skrivati, eto fantastične prigode da to bogato naplatite. Naime, društvo naziva Center for Inquiry Investigations Group ponudilo je čak pola milijuna dolara onome tko je spreman to pokazati i dokazati.

Društvo sa sjedištem u Los Angelesu svom radu pristupa iz, kako navodi, perspektive znanstveno utemeljenoga skepticizma, te nudi nagradu svakome tko može demonstrirati bilo koju paranormalnu, nadnaravnu ili okultnu moć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kandidati će svoje sposobnosti moći iskazati online ili tijekom osobnog susreta s predstavnika grupe.

"CFIIG će s podnositeljima zahtjeva dogovoriti protokole i definirati uvjete pod kojima će se test održati. U većini slučajeva će se od kandidata tražiti da najprije obave neformalnu demonstraciju navodne sposobnosti ili fenomena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bude li demonstracija uspješna, uslijedit će i formalni test koji će sprovesti predstavnici CFIIG-a", navedeno je na web stranici tog društva.

"Ako vjerujete da posjedujete telepatske sposobnosti, da možete čuti glasove koje drugi ljudi oko vas ne čuju, ako mislite da možete čitati misli drugih ljudi ili vjerujete da oni mogu čitati vaše, molimo vas da razmislite o sljedećem - da je ono što doživljavate u skladu s poznatim bolestima uma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stanja poput shizofrenije i drugih poremećaja nisu paranormalne sposobnosti, to su kemijske neravnoteže u mozgu i možda postoji dostupno liječenje koje će vam pomoći", također je navedeno na stranici na kojoj su se dosad prijavili brojni kandidati.

Zanimljivo, novac možete zaraditi čak i kao posrednik jer CFIIG nudi nagradu i onome tko preporuči osobu s legitimnim paranormalnim sposobnostima. Iznosi 4500 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PRIJAVITI SE MOŽETE OVDJE