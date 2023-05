Postoje li vanzemaljci, ima li života u svemiru izvan Zemlje, ili je sve samo plod ljudske mašte koja se dodatno potpirivala raznim filmovima kroz povijest? Pogledajmo prvo što kaže Wikipedija.

"Vanzemaljci, pojam je koji se koristi za označavanje organizama čiji dom nije planet Zemlja, već neki drugi dio svemira. Danas se proučavanjem ovoga fenomena bavi egzobiologija koja do danas nije uspjela naći jedan autentičan dokaz postojanja života izvan Zemlje. Pod ovim pojmom u znanstvenim se krugovima podrazumijeva bilo kakav oblik života u rasponu od najjednostavnijih bakterija do složenih organizama sličnih ljudima. Dio znanstvenika na osnovi istraživanja smatra da je postojanje živih organizama izvan planeta Zemlje vrlo vjerojatno i da neki oblici života gotovo sigurno postoje u svemiru, ali se svi slažu da ti oblici nisu stigli do planeta Zemlje. Kao moguća pogodna mjesta za razvoj života u svemiru, smatraju se tzv. nastanjivi planeti koje se nalaze na određenoj udaljenosti (sličnoj Zemljinoj) od središta svog zvjezdanog sustava da bi se na njoj razvio život i posjeduju ili su posjedovali tijekom svog razvoja vodu na svojoj površini", stoji na stranicama Wikipedija.

'Imamo profesoricu koja kaže da postoje'

Stoga smo htjeli vidjeti što kažu građani, vjeruju li da vanzemaljci postoje, ima li uopće života u svemiru, ali i što bi učinili kada bi se streli s vanzemaljcem.

"Ne vjerujem u vanzemaljce, ali imamo jednu profesoricu koja o tome priča. Ona kaže da postoje i da je Mjesec satelit i tako, te gluposti", navodi student Fabijan, a na pitanje koliko se studenata slaže s njom ispalio je bez zadrške: 'Nula posto!'.

Domagoj Horvat iz Zadra, pak, također smatra da vanzemaljci ne postoje.

"To mi je kao neki Sci-Fi, zvuči nestvarno, više za filmove", navodi Domagoj koji vjeruje da osim nas u cijelom svemiru nema nikoga, a na pitanje što bi napravio da sretne vanzemaljca kaže: 'Ne znam, pobjegao bih vjerojatno. Samo bih počeo trčati…'

'Što bi učinio da sretnem vanzemaljca? Ne mogu to ni zamisliti'

Prilikom anketiranja građana naletjeli smo i na studenta Mihaila Baltova iz Bugarske.

"Upoznao sam ljude koji tvrde da su ih vidjeli, ali stvarno sumnjam. Neki od njih kažu da su slučajno vidjeli usred noći nešto što ne izgleda kao avion, sa svjetlima i tim svim. Ali većina tih priča su bile u vremenu kad su bili djeca, a djeca ponekad vide svakakve stvari pa im baš i ne vjerujem", navodi Mihail.

"Što bi učinio da sretnem vanzemaljca? Ostao bih bez riječi, ne znam. Ne mogu to ni zamisliti", kaže Mihail, a na pitanje zar ne bi pobjegao u strahu za vlastiti život kaže: 'Ovisi kako on izgleda. Ako izgleda prijateljski, ne znam. Ako izgleda kao neko Star Wars čudovište, pokušao bih pobjeći'.

'Vjerujem da sigurno nešto mora biti, barem neke stanice...'

Josip također smatra da vanzemaljaca nema nigdje u svemiru.

"Nisam 100 posto siguran, ali mislim da ih nema. Što bih napravio da sretnem vanzemaljca? Zapalio bih s njim jednu, 100 posto, to bih sigurno napravio!", navodi Josip uz smiješak.

Leon Fogadić iz Slavonskog Broda ipak ima nešto drugačije mišljenje.

"Ne znam iskreno, ne bih htio reći da ne postoje vanzemaljci, vjerujem da sigurno nešto mora biti, barem neke stanice, papučice, amebe… sad što je život, to je sada isto upitno", navodi Leon. Na pitanje što bi napravio da sretne vanzemaljca odgovara: 'Pa ništa, rekao bih mu: 'Gdje si drug, ajmo popit nešto'. Mislim, ne znam kako bih se snašao u takvoj situaciji. Ovisi kakav bi on bio, ako bi bio prijateljski raspoložen i ja bih bio takav, a ako bi bio agresivan, ja bih pobjegao…'