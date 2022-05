Debbie McAll, 51-godišnja Britanka iz Portsmoutha koja se danas rado bavi istraživanjem paranormalnih fenomena, prepričala je za tamošnje medije kako se tijekom 2012. uz nju vezao zloduh koji ju je progonio i maltretirao punih godinu dana.

Situacija je bila toliko grozna da je strahovala za svoj život, a zloduh se često znao poigravati s njom tako što bi micao predmete pored nje.

Međutim, to je bio tek manji dio problema:

"Znao me gurati niz stepenice i vući za gležnjeve. To se ponovilo četiri ili pet puta. Jednom prigodom je svemu tome svjedočio prijatelj, koji je jednostavno pobjegao glavom bez obzira iz kuće kada je to vidio", prenio je njezine riječi Mirror, dok je McAll u nastavku kazala i ovo:

"U to vrijeme zloduha nisam mogla vidjeti, ali bih osjećala njegovu prisutnost. Kasnije se počeo materijalizirati, a ukazivao bi se kao zlokobna sjena, otprilike visoka metar i sedamdeset centimetara".

McAll se tijekom tog mučenja obratila crkvi za pomoć, ali nakon što svećenici zloduha nisu uspjeli protjerati, upoznala je medija (osoba koja komunicira s onostranim) koji joj je pružio spasonosan savjet.

Objasnio joj je da mora izbaciti svu negativnu energiju koju drži u sebi jer je upravo to ono što zloduha veže, pa kada je napokon u tome uspjela, zlotvor se potkraj 2013. godine pokupio.

"U potpunosti je preuzeo moj život u tih godinu dana. Došlo je do toga da se pojavljivao posvuda, njegovu mučenju svjedočili su prijatelji, kolege na poslu... Bila je to najteža godina u mom životu".

McAll tijekom razgovora nije ulazila u to što je zloduha moglo dozvati, ali je kazala da je još kao dijete primjećivala prisutnost pokojnika u svome životu.

"Znala bih vidjeti redove ljudi dokle bi mi sezao pogled, ali nikada i njihova lica. Te figure bile bi bijele i mutne, a od mene bi tražile pažnju. Zapravo, tražile bi pomoć, a ja bih im odvraćala da odu od mene i ostave me na miru", rekla je u jezivom intervjuu.