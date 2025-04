Možda ovakav prizor neće biti samo SF: Znanstvenici donijeli nove procjene o postojanju izvanzemaljaca

Znanstvenici vjeruju da bi život na planetima toplijima od Zemlje mogao evoluirati dvostruko ili čak trostruko brže, što značajno povećava izglede za postojanje visoko inteligentnog izvanzemaljskog života.

Upravo zato stručnjaci diljem svijeta intenzivno istražuju više od 6.000 egzoplaneta – planeta izvan našeg Sunčevog sustava – u potrazi za atmosferama toplijima od Zemljine.

Prema novim teorijama, izvanzemaljci s takvih planeta mogli bi biti znatno napredniji od ljudi. Iako je pronalazak života u svemiru još uvijek dalek cilj, znanstvenici se svakim danom sve više približavaju tom otkriću.

Nedavno su znanstvenici s Cambridgea izvijestili da su na egzoplanetu K2-18b, udaljenom 124 svjetlosne godine od Zemlje, možda uočili tragove izvanzemaljskih algi, javlja DailyMail.

Ubrzana evolucija – ključ napretka?

Dr. Emily Mitchell, evolucijska zoologinja s Cambridge sveučilišta, smatra da je pitanje vremena kada će znanstvenici otkriti inteligentni izvanzemaljski život.

No, kako sama naglašava, "pronaći život u svemiru nevjerojatno je uzbudljivo, ali to ne znači nužno da će to biti život s kojim se možemo pozdraviti – to su dvije potpuno različite stvari".

Dok je Zemlja stara oko 4,5 milijardi godina, ljudska civilizacija s naprednom tehnologijom postoji tek nekoliko tisuća godina – što predstavlja iznimno mali udio u vremenu postojanja planeta.

Dr. Mitchell je u svom znanstvenom radu, objavljenom u prestižnom časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, izračunala da bi planet čija je prosječna temperatura 10°C viša od Zemljine mogao potaknuti evoluciju koja bi se odvijala dvostruko ili čak trostruko brže nego kod nas.

Bude li ta teorija potvrđena, broj inteligentnih civilizacija u svemiru mogao bi biti znatno veći nego što se dosad mislilo, a šanse da otkrijemo napredne izvanzemaljce značajno bi porasle.

Eureka trenutak neće doći odmah

Ipak, dr. Mitchell upozorava da vjerojatno neće doći do dramatičnog trenutka kada će svijet jednoglasno uzviknuti: "To je to!" Umjesto toga, smatra da će se rezultati postupno skupljati i testirati.

"Mislim da neće postojati jedan signal koji će sve uvjeriti. Vjerojatnije je da će ljudi testirati te rane rezultate, a kad ih budemo imali desetak s različitih planeta, postat ćemo sigurniji. Sumnjam da će 'eureka trenutak' doći odmah – vjerojatnije je da ćemo tek naknadno prepoznati važnost tih trenutaka".

Postoji li život na tisućama drugih planeta?

Peter Vickers, profesor filozofije znanosti na Sveučilištu u Durhamu, slaže se s mogućnošću da je život u svemiru vrlo raširen. Po njemu, ako se potvrdi da planet K2-18b doista sadrži neki oblik života, to gotovo sigurno znači da postoji još milijuni sličnih egzoplaneta s izvanzemaljskim životom.

"Stotine milijuna planeta s nekim oblikom života sasvim je realna procjena i nije pretjerana", rekao je. Iako je K2-18b udaljen stotinama trilijuna kilometara, on se nalazi unutar naše galaksije – Mliječne staze. A znanstvenici procjenjuju da u svemiru postoji između milijardi i trilijuna galaksija.

Profesor Vickers upozorava i na ograničenost dosadašnjih istraživanja.

"Dosad smo proučili tek vrlo malen postotak svih planeta – to je kao da u oceanu nasumično zagrabite čašu vode, ulovite ribu i pitate se – postoje li još ribe u oceanu? Naravno da postoje – i to mnogo više."

