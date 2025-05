Medicinska sestra otkrila koji znak ukazuje na to da ćete definitivno uskoro umrijeti

Katie Duncan, medicinska sestra iz američke savezne države Maryland koja je dosad ispratila brojne pacijente na drugi svijet, otkrila je na TikToku koji znak upućuje na to da će uskoro uslijediti smrt.

Naime, Duncan je s vremenom primijetila da mnogi pacijenti podižu ruke u smjeru neba, baš kao da pokušavaju nešto dohvatiti ili možda neku figuru uhvatiti za ruku.

"Iz osobnog iskustva, pokušaj da se netko ili nešto dosegne vrlo je uobičajen", kazala je Duncan, koja je puste godine provela kao sestra na odjelu intenzivne njege, u kućnim hospicijima ili u drugim sličnim ustanovama.

"Doslovno ćete vidjeti osobu kako pruža ruke i to izgleda kao da pokušava nekoga dodirnuti ili primiti se za nečiju ruku. Ponekad je to povezano s onim što nazivamo vizijama kraja života", dočarala je te potom naglasila da je i dan-danas pravi misterij što se točno u tom trenutku događa, jesu li možda u pitanju halucinacije koje pacijentima djeluju kao da je netko s "one strane" došao po njih.

"Često pred smrt znaju prijaviti što im se čini da vide. Ponekad su to anđeli, ponekad jarka svjetla, a ponekad kažu i da je po njih došla neka voljena osoba, član obitelji, pa čak i pokojni kućni ljubimac. Međutim, ima i slučajeva kada posežu rukama prema nebu i ne kažu apsolutno ništa", rekla je.

"Što možemo poduzeti oko toga? Ništa. To ja naprosto taj mistični dio procesa umiranja kojem možemo svjedočiti", kazala je i priči dodala jednu, kažimo to tako, toplu notu.

"U tim se trenucima najčešće čini da osoba na odlasku više ne osjeća patnju. Zapravo, ono što znamo jest da ih takve vizije pred sam kraj umiruju, da im donose utjehu", zaključila je.

