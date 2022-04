Američki obavještajni dužnosnici imaju dokaze da su viđenja NLO-a dovela do štetnih zdravstvenih učinaka kao što su opekline od zračenja, paraliza, pa čak i oštećenje mozga, prema nedavno objavljenom izvješću Pentagona koji je zatvoren 2012. godine, piše Daily Mail.

Studija klasificira različite vrste susreta s neidentificiranim objektima, uključujući one praćene viđenjem duhova, jetija i druge koji rezultiraju ozljedama, smrću, pa čak i "trajnim ozdravljenjem".

Također uključuje sažetak učinaka izazvanih NLO-om koji je sakupila privatna neprofitna organizacija 1996., u rasponu od one najčešće - otmice - do paralize, ozljeda oka, električnih šokova, pa čak i seksualnih susreta.

Novo izvješće

Dokument je dio 1500 stranica iz sada neuspjelog Programa za prepoznavanje prijetnji u zrakoplovstvu (AATIP).

"Dovoljno je incidenata/nesreća prijavljeno i prikupljeni su medicinski podaci kako bi se podržala hipoteza da su neki napredni sustavi već raspoređeni i neprozirni za potpuno razumijevanje SAD-a", stoji u izvješću.

Studija se zove "Anomalni akutni i subakutni učinci polja na ljudska i biološka tkiva", a datum je 11. ožujka 2010. godine.

"Postoje povjerljivi podaci koji su vrlo relevantni za predmet ove studije i objavljen je samo mali dio povjerljive literature", navodi se u dokumentu.

Izvješću je priložen popis fizioloških učinaka koje su doživjeli oni koji su došli u kontakt s NLO-ima ili UAP-ima, neidentificiranim zračnim fenomenima. Popis je 1996. godine sastavila Mutual UFO Network i pokriva vremenski period od 1873. do 1994. godine.

Među učincima su: prividne otmice (129 prijavljenih slučajeva), elektromagnetski učinci na vozila (77), uočeni gubitak vremena (75), opekline (41), električni udari (23), udari polja sile (18) i seksualni susreti ( 5).

Bilo je čak pet seksualnih susreta s NLO-om

Luis Elizondo, koji je predvodio Pentagonov program vrijedan 22 milijuna dolara koji proučava NLO-e, rekao je časopisu GQ o nekim od ovih učinaka u intervjuu u studenom.

"Moram biti oprezan, ne mogu govoriti previše konkretno, ali možete li zamisliti da dobijete izvješće od pilota koji kaže: "Lue, stvarno je čudno. Letio sam i približio sam se ovoj stvari i vratio sam se kući i kao da sam opekao od sunca. Bio sam crven četiri dana", rekao je.

"Pa to je znak radijacije. To nije opeklina; radijacijska je opeklina. Tada bi (pilot) mogao reći, da su se (on) približili: "Lue, u bolnici sam. Imam simptome koji upućuju na oštećenje mikrovalne pećnice, što znači unutarnje ozljede, pa čak i u mom mozgu postoji tamo neka morfologija'."

Dodao je: "A onda biste mogli dobiti nekoga tko se jako približi i kaže: "Znaš, Lue, to je stvarno bizarno. Osjećao sam se kao da sam tamo samo pet minuta, ali kad sam pogledao na sat, prošlo je 30 minuta, ali potrošio sam samo pet minuta goriva. Kako je to moguće?"

"Pa, vjerujemo da postoji razlog za to, a vjerojatno ima veze s iskrivljavanjem prostor-vremena."

Izvješće pokazuje u kojoj mjeri vlada proučava NLO-e, idući tako daleko da različite vrste susreta označuje različitim ocjenama.

Iskrivljavanje prostor-vremena

"Anomalna ponašanja" su ocijenjena kao AN1, koja nemaju trajne fizičke učinke, poput svjetla i eksplozija. AN3 dolaze s "pridruženim entitetima" poput duhova, jetija, duhova, vilenjaka i drugih "mitskih/legendarnih entiteta". AN5 su oni koji uključuju izvješća o ozljedama i smrti.

Slično, bliski susreti ili CE podijeljeni su između CE1, u kojima NLO dolazi na 500 stopa od svjedoka, CE2, u kojem bliski susret ostavlja tragove pri slijetanju ili ozljede svjedoku, i CE4, u kojem je svjedok otet. CE5 su bliski susreti koji rezultiraju trajnim psihičkim ozljedama ili smrću.

Program je postojao od 2007. do 2012. godine. U zbirci dokumenata također su bila pisma bivšeg američkog senatora Harryja Reida iz Nevade u kojima se traži da projekt ostane tajna.

U pismu iz 2009. Reid je rekao da je program identificirao "nekoliko vrlo osjetljivih, nekonvencionalnih zrakoplovnih tehnologija" koje zahtijevaju "izvanrednu zaštitu".

Jedan dokument pokazuje da je ugovor vrijedan 12 milijuna dolara dodijeljen Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BLASS) za proučavanje "prijetnji naprednog zrakoplovnog oružja od sadašnjosti do 40 godina u budućnosti." Bila je to jedina tvrtka koja je dala ponudu za projekt.

Neobjašnjive pojave nastavljaju zbunjivati ​​američke dužnosnike koji zapravo ne mogu objasniti odakle dolaze. Prošle godine, mornarički USS Kearsarge proganjale su "dvije svjetlosne kugle veličine automobila" tijekom neobjašnjivog susreta.

Prema istraživanju redatelja Davea Beatyja dva su objekta viđena u blizini broda nekoliko noći. Objekt je bio 200 stopa iznad oceana i pratio je brod pola milje, rekao je Beatyju umirovljeni američki marinac koji je želio ostati anoniman.

Beaty je redateljica dokumentarnog filma "The Nimitz Encounters" iz 2019., koji uranja u susret s NLO-om iz 2004. na nosaču zrakoplova USS Nimitz.

Viđanja Nimitza prvi put su procurila na internet 2007. New York Times je potom 2019. potvrdio da je najmanje šest pilota Super Horneta ostvarilo vizualni ili instrumentalni kontakt s NLO-om u obliku tic-tac 14. studenog 2004. godine.

Nedavni susreti, za koje je Beaty rekao da je prikupio samo preliminarne informacije, vjerojatno će potaknuti novi interes za neobjašnjive susrete američke mornarice.

Otvara se novi ured

Iako je ured koji je izradio novo objavljeno NLO izvješće zatvoren, novi će zauzeti njegovo mjesto.

Nakon žalosno nedovoljnog izvješća Pentagona iz lipnja u kojem je američka vlada priznala da ne može objasniti veliku većinu neidentificiranih zračnih pojava, Ministarstvo obrane povećava svoje napore, stvarajući službenu skupinu za proučavanje ovih događaja.

Najavom, objavljenom u studenom, bit će uspostavljena Grupa za sinkronizaciju identifikacije i upravljanja zračnim objektima (AOIMSG), koja će naslijediti radnu skupinu za neidentificirane zračne pojave američke mornarice. Bit će dio ureda podtajnika obrane za obavještajne poslove i sigurnost.

AOIMSG će raditi preko Ministarstva obrane i cijele američke vlade "na otkrivanju, identificiranju i pripisivanju objekata od interesa u zračnom prostoru posebne namjene, te na procjeni i ublažavanju svih povezanih prijetnji sigurnosti leta i nacionalne sigurnosti", navodi se u tisku objava koju je izdalo Ministarstvo obrane.

Potez za službeno osnivanje ureda napravio je zamjenik ministra obrane za obavještajne poslove i sigurnost Ronald S. Moultrie, kojim su upravljale zamjenica ministra obrane Kathleen Hicks i ravnateljica Nacionalne obavještajne službe Avril Haines.