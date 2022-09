Osobno ne vjerujemo u postojanje goblina i nemamo namjeru mijenjati stav sve dok ne vidimo jednog, ali lako sada za nas, činjenica je isto tako da će se mnogi u južnoameričkim zemljama prekrižiti na sam spomen tih stvorenja, osobito kada je u pitanju zloglasni - Pombero!

U tamošnjim državama to za mnoge nije nikakva zafrkancija, a tome svjedoči i ova posljednja snimka koja ja preplavila društvene mreže, portale, pa čak i televizijske informativne emisije.

Naime, kako to otkriva sljedeći video, u ponedjeljak je u jednoj paragvajskoj četvrti imena Itá Enramada došlo do bliskoga susreta policije i nekoga tko se zatekao u jednom butiku, došlo je i do pucnjave, a pojedini su se na temelju fizionomije sjenovite figure stali pitati jesu li to snage reda možda imale posla s paranormalnim.

Takvo što se u naslovu zapitao i novinar Clarina, najveće tiskovine u Argentini, druge po tiraži u španjolskom govornom području, a mi u nastavku kažimo da Pombero smatraju mitološkim humanoidnim stvorenjem.

Nazivaju ga još i "Čovjekom od noći", a legende kažu da je ponajprije zainteresiran za nezahvalne djevojke. Tjera ih da ga ljube, da s njim imaju spolni odnos, a predaje ga opisuju kao niskog i vrlo ružnog tipa.

Navodno ga se kao šumsko stvorenje često može čuti kako zviždi čime najavljuje svoj dolazak, a smatra ga se i zaštitnikom ptica, pogotovo od djece koja ih gađaju praćkama.

Kako bi ga se potkupilo i oraspoložilo, Pombera je potrebno podmićivati rumom i cigarama, a neki vjeruju i kako ga česti darovi mogu pretvoriti u prijateljski nastrojeno biće koje potom pomaže seljanima tako što im čuva blago.

Pa ako su ga neki i imali prigodu upoznati, zamjenik komesara Bernardo Aquino Melgarejo odmahnuo je na senzacionalistička nagađanja rukom i kazao da njegovi djelatnici nisu tu noć imali posla s goblinom, već s muškarcem koji je najvjerojatnije pod utjecajem droga provalio u butik, prenio je naknadno ABC.

Kazao je da ga policajci naposljetku nisu uspjeli uhititi jer se bacio u obližnju rijeku, ali i dometnuo da zahvaljujući intervenciji nije uspio ništa ukrasti.