Hospicij zatražio pomoć egzorcista zbog niza paranormalnih incidenata, otkriveno što se zbivalo

Osoblje hospicija pod upravom britanskoga Nacionalnog zdravstvenog sustava u Norwichu zatražilo je pomoć egzorcista zbog niza paranormalnih pojava koje su prestravile zaposlenike, potvrdili su dokumenti koje su novinari lista The Telegraph ovih dana dobili na uvid.

Iako specifična priroda događaja nije otkrivena u elektronskoj pošti, anonimne osobe iz te ustanove otkrile su The Telegraphu da je najviše straha izazivala djevojčica u crvenoj haljini, navodno pokojnica koja nikad nije otišla na drugi svijet.

Navedeni događaj odvio se 2023. godine u staroj zgradi hospicija Priscilla Bacon Lodge, ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb smještene na posjedu nekadašnje dječje bolnice Jenny Lind.

Navedena dječja bolnica djelovala je na tom mjestu gotovo cijelo stoljeće, sve do 1975. godine te je iza sebe imala dugu povijest dječje patnje i smrti, što je posljedično izazvalo vjerovanja da na tom mjestu i dalje borave nemirnih duhovi.

Kapelan je stoga osjetio dužnost djelovati kako bi umirio osoblje i pacijente, međutim iako je zatražena intervencija egzorcista, crkva je umanjila dramatičnost događaja.

Glasnogovornik lokalne podružnice Nacionalnog zdravstvenog sustava potvrdio je da je u zgradi održan "blagoslov", ali je zanijekao da je proveden formalni obred egzorcizma.

Isto je poručila i biskupija u Norwichu, koja je ustvrdila da specijalisti za otklanjanje nisu bili na licu mjesta.

Hospicij je u međuvremenu preseljen u novi, moderni kompleks otvoren od strane kralja Charlesa, a čitav je slučaj bacio svjetlo na manje poznatu suradnju između moderne medicine i drevnih vjerskih praksi.

Stara zgrada hospicija danas više nije u upotrebi.