Iako se ljetos podigla poprilična prašina, kako u američkim, tako i u svjetskim medijima, nakon što se doznalo da SAD doista ima tajni program praćenja aktivnosti nepoznatih letjelica (nekad NLO-i, a danas UAP - neidentificirani zračni fenomen), cijela je priča odjednom - utihnula.

Danas Pentagon službeno upravlja novoformiranom agencijom 'AARO' (All-domain Anomaly Resolution Office), koja prikuplja i analizira podatke o nepoznatim letjelicama u američkom zračnom prostoru.

Tijekom godina zabilježene su stotine slučajeva 'UAP' letjelica koje su letjele iznad vojnih baza diljem SAD-a, kao i iznad nosača zrakoplova i brodova.

Javnosti je danas dostupan samo mali broj snimaka - video i audio - nastalih ovom prilikom, dok ostale još uvijek svrstavam pod kategoriju 'Strogo povjerljivo'.

Tijekom godina znanstvenici, istraživači i novinari očekivali su da će NASA, kao službena agencija za istraživanje svemira, prekinuti ovu 'zavjeru tajnosti', no to se nije dogodilo. Zato mnogi nazivaju NASA-u - 'Never A Straight Answer' - 'Nikad pravi odgovor'.

Situacija se mijenja

Nick Pope, novinar i predavač, također je bivši državni službenik Velike Britanije.

U Ministarstvu obrane je radio od 1985. do 2006., a od 1991. do 1994. vodio je tajni projekt prikupljanja podataka o nepoznatim letjelicama. Pope u razgovoru za Net.hr navodi kako se situacija s "tajnošću podataka" polako mijenja.

"Na temelju mog dugogodišnjeg rada za Vladu Ujedinjenog Kraljevstva, na istraživanju UAP-a za Ministarstvo obrane, uvjeren sam da se mnoga - ali ne sva - viđenja NLO-a trokutastog oblika mogu pripisati tajnim prototipovima letjelica i dronovima, postojanju koji još nije javno objavljen.

U bilo kojem trenutku najsuvremenija zrakoplovna tehnologija je negdje između 10 i 20 godina ispred svega što ćete vidjeti na TV vijestima ili emisijama. Povijest to potvrđuje, s obzirom na to da su zrakoplovi, kao što su U-2, SR-71 Blackbird, nevidljivi lovac F-117 i nevidljivi bombarder B-2 letjeli godinama prije nego što je njihovo postojanje službeno priznato.

Ove su letjelice povremeno vidjeli drugi piloti i javnost, a zatim su prijavljeni kao NLO-i" navodi Pope. "Ovo je savršeno odgovaralo američkim zračnim snagama i CIA-i u to vrijeme, kada su prijavljeni kao NLO-i, za razliku od javnog priznanja da su u pitanju nove letjelice.

Povremeno je i sama američka obavještajna zajednica aktivno promicala priču o NLO-ima i narativ o izvanzemaljcima kao paravan kako bi se sakrio pravi zrakoplov koji je viđen.

Tijekom godina bilo je više glasina o postojanju drugih još novijih i naprednijih novijih nevidljivih zrakoplova, poput 'Aurore' ili 'TR- 3B'. Ovdje je teško odvojiti činjenice od fikcije i treba se prisjetiti što je Američki ured direktora Nacionalne obavještajne službe rekao u preliminarnoj procjeni UAP-a 25. lipnja 2021., kada su izjavili da "vjerojatno neće biti jedno objašnjenje za podrijetlo i pravu prirodu UAP-a."

Dakle, dok su mnoga viđenja trokutastih NLO-a gotovo sigurno pogrešne identifikacije najnovije generacije letjelica i dronova, ovo neće objasniti sva takva viđenja.

Ostala objašnjenja - uključujući hipotezu o vanzemaljcima - još uvijek su razmatraju i nisu ih u potpunosti isključili čak ni NASA, Pentagon i Kongres SAD-a. Dakle, dok se mnogi NLO-i trokutastog oblika mogu odnositi na prototipove letjelica, možda postoje druga objašnjenja za neka takva viđenja", zaključuje Nick Pope.