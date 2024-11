Bivši obavještajci progovorit će o tajanstvenim Pentagonovim istragama vezanim uz NLO-e

U srijedu bi pred američkim Kongresom, ali i svjetskom javnošću, konačno trebalo biti održano dugo odgađano javno saslušanje i obraćanje nekolicine zviždača o tajnim programima američke vlade, Pentagona i saveznih agencija o praćenju nepoznatih fenomena i letjelice u zraku, kao i pod morem, pod zajedničkim nazivom UAP (Unidentified Aerial Phenomena), poznatije kao NLO.

Pentagon priznao da nešto postoji?

Da doista postoji nešto nepoznato, priznao je i sam Pentagon, osnivanjem nove agencije 'AARO' (All Domain Anomaly Resolution Office) prije dvije godine. Do sada je svjetska javnost vidjela i nekoliko, do tada iznimno povjerljivih, snimki s oznakom najviše državne tajne SAD-a, na kojima se vidi kako nepoznata letjelica u obliku kugle, diska ili trokuta izvodi manevre nemoguće bilo kojem zrakoplovu ili dron.

Nekadašnji 'zviždači' poput bivšeg obavještajca Pentagona Luea Elizonda i Davida Gruscha, visokog obavještajnog dužnosnika u nekoliko federalnih agencija, potvrdili su svoja saznanja da američka vlada desetljećima proučava nepoznate letjelice i fenomene te da je ovaj vjerojatno je slučaj i s drugim velikim svjetskim silama.

Danas je Nick Pope novinar i predavač, a tijekom osamdesetih i devedesetih bio je šef tajnog odjela unutar britanskog Ministarstva obrane (UK MoD) koji se bavio praćenjem ovakvih pojava u britanskom zračnom prostoru.

Pope podsjeća na još uvijek neriješeni slučaj s početka devedesetih koji se dogodio u Belgiji, gdje su vojni i civilni radari, policija, ali i građani svjedočili velikom broju nepoznatih letjelica diskastog ili trokutastog oblika.

'Hvala Bogu da su prijateljski nastrojeni'

"Val viđenja UAP-a nad Belgijom 1990-ih jedan je od najboljih dokaza koje imamo, u smislu višestrukih neovisnih svjedoka, od kojih su mnogi bili pripadnici policije i vojske. Jasno je da je najznačajniji događaj bio 30. ožujka i 31., 1990., kada su dva borbena zrakoplova F-16 krenula u napad kako bi presreli misteriozni objekt koji je pratio zemaljski radar.

Kao dodatna potvrda da su ova viđenja uključivala neku vrstu zrakoplova, piloti su također otkrili objekt na svojim radarima u zraku. Dok sam bio u britanskom Ministarstvu obrane, razgovarao sam s britanskim obrambenim atašeom u Belgiji i uspio sam potvrditi da belgijsko ratno zrakoplovstvo smatra da je ovo pravi UAP- incident nepoznatog zrakoplova, te je pokrenuta puna istraga, koja nije mogla pronaći konvencionalno objašnjenje za ono što se dogodilo.

Ova istraga također je eliminirala teoriju da se radi o tajnom prototipu neke vrste letjelice, poput američke F-117 Na moj zahtjev, osoblje britanskog veleposlanstva razgovaralo je s dva pilota F-16 i načelnikom stožera belgijskih zračnih snaga, generalom Wilfriedom de Brauerom. Službeni zaključak bio je 'nepoznati zrakoplov", kaže Pope.

Dodaje da je neslužbeno, zaključak nadležnih bio "hvala bogu tko god da su, bili su prijateljski nastrojeni - jer da nisu, mi tu ne bismo mogli ništa".

Opet, ova viđenja savršeno ilustriraju da što god netko vjerovao o pravom podrijetlu UAP zrakoplova, ovaj fenomen zapravo predstavlja ključno pitanje obrane i nacionalne sigurnosti. Također je zanimljivo da je tri godine - na dan - nakon viđenja 30. i 31. ožujka 1990. u Belgiji, Velika Britanija imala vrlo sličan val viđenja velike letjelice trokutastog oblika. Bio je to poznati incident u Cosfordu - jedan od najpoznatijih valova viđenja u Ujedinjenom Kraljevstvu", objašnjava Pope.

Američki mediji s velikom pozornošću iščekuju saslušanja u Kongresu, a neki su najavili i posebne cjelodnevne programe. Neki od istraživača ovog područja navode kako se u srijedu može očekivati ​​objava 'povijesnih dokaza' - fotografija i videa neidentificiranih letjelica u visokoj rezoluciji.

