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[KVIZ] Možeš li točno odgovoriti na pitanja o pojavama i zakonima fizike i kemije u svakodnevici?

[KVIZ] Možeš li točno odgovoriti na pitanja o pojavama i zakonima fizike i kemije u svakodnevici?
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Foto: Shutterstock

Kako mikrovalna pećnica zagrijava hranu?

5.7.2026.
22:06
Webcafe.hr
Shutterstock
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Znanstveni zakoni koji upravljaju svemirom nisu samo apstraktne formule u udžbenicima; oni su nevidljivi redatelji našeg svakodnevnog života. Od jutarnje kave koja se hladi, preko automobila koji nas vozi, do pametnog telefona u našem džepu – sve je to čudesna igra fizike i kemije. Zašto se kolač diže pri visokim temperaturama? Kako sapun pere? Zašto je nebo plavo?

KvizKvizoviKviz ZnanjaFizikaKemija
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