[KVIZ] Možeš li točno odgovoriti na pitanja o pojavama i zakonima fizike i kemije u svakodnevici?

Znanstveni zakoni koji upravljaju svemirom nisu samo apstraktne formule u udžbenicima; oni su nevidljivi redatelji našeg svakodnevnog života. Od jutarnje kave koja se hladi, preko automobila koji nas vozi, do pametnog telefona u našem džepu – sve je to čudesna igra fizike i kemije. Zašto se kolač diže pri visokim temperaturama? Kako sapun pere? Zašto je nebo plavo?