[KVIZ] Mislite da znate sve o slikarskim tehnikama? Dokažite svoje znanje na ovim pitanjima

Svaki potez kistom po platnu, svaka nijansa boje i svaka tehnika koja im daje život priča je za sebe. Povijest slikarstva nije samo priča o estetici i umjetnosti; to je vizualni spomenik ljudske kreativnosti, priča o bogatstvu ideja skrivenom u pigmentima. Iza svake slike krije se jedinstveni svijet. Koja tehnika zahtijeva slikanje na svježoj žbuci?