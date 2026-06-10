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SVIJET BOJA /

[KVIZ] Mislite da znate sve o slikarskim tehnikama? Dokažite svoje znanje na ovim pitanjima

[KVIZ] Mislite da znate sve o slikarskim tehnikama? Dokažite svoje znanje na ovim pitanjima
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Foto: Shutterstock

Koja je slična akvarelu, ali su boje neprozirne jer im se dodaje bijeli pigment (kreda ili cinkovo bjelilo)?

10.6.2026.
18:31
Webcafe.hr
Shutterstock
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Svaki potez kistom po platnu, svaka nijansa boje i svaka tehnika koja im daje život priča je za sebe. Povijest slikarstva nije samo priča o estetici i umjetnosti; to je vizualni spomenik ljudske kreativnosti, priča o bogatstvu ideja skrivenom u pigmentima. Iza svake slike krije se jedinstveni svijet. Koja tehnika zahtijeva slikanje na svježoj žbuci?

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